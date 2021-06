IT-tekniker - Statens Jordbruksverk - Supportteknikerjobb i Jönköping

Statens Jordbruksverk / Supportteknikerjobb / Jönköping2021-06-30För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Vi arbetar med privatpersoner, företag och myndigheter och vi erbjuder tjänster för akut djursjukvård, smittskydd samt förebyggande insatser för en god djurhälsa. Vi är en del av Jordbruksverket.Vi står upp för en etisk djursjukvård, vi är engagerade och gör det lilla extra för kunden eller en kollega. Vi gör skillnad och skapar värde i varje kundmöte. Med djuren och djurägarna i fokus arbetar vi tillsammans för att ständigt förbättra oss och vårt arbetssätt. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe.Vill du vara med och skapa samhällsnytta? Ta chansen att jobba inom en unik och varierande verksamhet där du får vara med och göra skillnad.Befattningen är placerad i Jönköping, vid Distriktsveterinärernas centrala administration. I Jönköping och på andra ställen i landet är vi ca. 25 medarbetare och fungerar som stöd för fältverksamheten. Tillsammans skapar vi en framgångsrik organisation där vi sätter kunden i främsta rummet.Du kommer att jobba tätt ihop med sju personer inom digitalisering & it. Vi jobbar strategiskt och nytänkande för att tillsammans utveckla, effektivisera och förenkla verksamheten. Varmt välkommen med din ansökan.2021-06-30Du kommer få jobba med:Office365, SharePoint, andra molntjänster och telefonilösningar.Driva och införa nya tekniska lösningar i projektformUtveckla och förbättra vår infrastrukturHantera licenser och certifikatSamarbeta med såväl interna som externa samarbetspartnerSupport och utbildning av våra medarbetare.Du kommer att vara en viktig kugge vårt team som jobbar med att utveckla och förvalta vår digitala arbetsplats och grundläggande infrastruktur och inom detta område är du vår specialistkompetens. Alla tycker inte att teknik är lika fascinerande som vi i teamet. Därför förutsätter vi att du är en god kommunikatör som får det krångliga att låta begripligt och det tekniska att bli hanterbart för våra användare.Du sprider positiv energi och ser lösningar istället för problem. Helt enkelt - du tycker att problem är till för att lösas och vill hela tiden lära dig nya saker. Detta gör du tillsammans med i övriga i teamet i en kreativ miljö där vi har högt i tak och roligt på jobbet. Du kommer även att arbeta nära våra leverantörer, styra dem och vara deras kanal in till oss.Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor. Du är serviceinriktad, förstår teknikens nytta i sitt sammanhang är självständig, ansvarstagande och strukturerad i ditt arbetssätt. Du har förmågan att lyfta blicken och se de strategiskt viktiga frågorna på både kort och lång sikt. För att lyckas i rollen behöver du också vara lyhörd och kommunikativ.Du har relevant högskoleutbildning inom IT området eller flera års erfarenhet från området. Genom din utbildning och erfarenhet har du skaffat dig en bred teknisk kompetens inom moderna IT-lösningar. Eftersom vi arbetar agilt enligt LEAN-filosofin bör du ha erfarenhet av och se vinsterna med det arbetssättet. Du har kunskaper om och tekniskt intresse för digital arbetsplats och grundläggande infrastruktur. Har du dessutom arbetat som beställare av IT-lösningar är det meriterandeStor vikt läggs vid personliga egenskaper för att trivas hos oss är du en lösningsorienterad person med ett grundläggande positivt förhållningssätt.Rekrytering sker löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag!ÖVRIGTVi bryr oss om vår personal därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder samt friskvårdsbidrag. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.Vi eftersträvad mångfald bland personalen. Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.Besök oss för att läsa mer:Jordbruksverket finns även på LinkedInHos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen. Fyll i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).Vid ansökan kan du välja två alternativ: att söka med eller utan konto. När du söker med konto fyller du i ditt CV och personliga brev direkt i systemet. När du söker utan konto kan du istället välja att bifoga filer med ditt CV och personliga brev.Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.MånadslönSista dag att ansöka är 2021-08-09Statens Jordbruksverk5839578