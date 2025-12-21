IT-tekniker - Support inom Säkerhetsskydd
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2025-12-21Arbetsuppgifter
Gruppen för Operativ IT-säkerhet (SOC) arbetar med att förhindra, upptäcka, hantera och åtgärda säkerhetshot mot Kriminalvårdens IT-miljö. Gruppen ansvarar även för drift, underhåll och utveckling av en handfull system där säkerhet är av yttersta vikt.
Vi är just nu i uppstartsfasen av arbetet med en ny miljö där du får chansen att vara med från början och bygga något helt nytt.
Som tekniker med inriktning mot drift i gruppen för Operativ IT-säkerhet (SOC) kommer du arbeta med att drift samt support av system och infrastruktur som gruppen ansvarar för. Vi söker dig som tycker om att jobba med varierande uppgifter, men med fokus på att stötta användare samt utföra mindre underhållsarbeten. Tillsammans med teamet sköter du även driftrutiner och felsöker problem, med målet att ta hand om och förvalta en egen IT-miljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är självgående i ditt arbete, det gör du genom att själv strukturera upp ditt arbete och driva det framåt. Du har god samarbetsförmåga och är lyhörd mot dina kollegor. Utöver detta har du lätt för att göra korrekta avvägningar med hjälp av komplex information. Du är också serviceinriktad med en vilja och intresse för att hjälpa andra.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieskolekompetens med gymnasieexamen eller motsvarande slutbetyg
* Erfarenhet av att arbeta med användarsupport inom IT
* Erfarenhet av att arbeta med felsökning och underhåll inom IT
* Kunskap inom Windows
* Kunskap om Active Directory
* God förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
* God förståelse för teknisk dokumentation skriven på engelska
Det är meriterande om du har:
* Eftergymnasial utbildning inom IT med inriktning mot Windows, Linux, IT-säkerhet, nätverk eller server
* Erfarenhet av att arbeta med Linux
* Erfarenhet av att arbeta i miljöer med säkerhetskrav utifrån t.ex. PMFS
* Erfarenhet av att arbeta inom statlig myndighet
* Kunskap inom Linux
* Kunskap inom PowerShell, C#, Python, Java, Regex eller Bash
* Teknisk kunskap inom IT-arkitektur och säkerhetslösningar
* Kunskap om PMFS, Säkerhetskyddslagen, MSBFS
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
