IT-tekniker - för systemuppgradering Linköping (10-12veckor)
Vi söker en fälttekniker i Linköping för ett tidsbegränsat uppdrag under perioden vecka 15-23.
Plats: LinköpingPeriod: Vecka 15-22Arbetstid: Måndag-fredag, kl. 08:00-17:00
Om uppdraget
Vi söker en fälttekniker som vill vara en del av ett större uppgraderingsprojekt där befintlig IT-utrustning byts ut och uppgraderas till ny hårdvara och Windows 11. Du kommer att arbeta ute hos kund och säkerställa att installationer fungerar smidigt, hantera utrustning och se till att allt är redo för användning. Uppdraget innebär en hel del resor inom Stockholm och Mälardalen. Du får utbildning innan start så att du känner dig trygg med arbetsuppgifterna och projektets upplägg.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av tekniskt arbete, installation eller IT-support
Är flexibel, självgående och serviceinriktad
Har B-körkort och egen bil (krav)
Är tillgänglig under hela projektperioden
Vi erbjuder:
Timlön: 150 kr/timme
Milersättning: 25 kr/mil
Ett kort men intensivt och lärorikt uppdrag
Utbildning innan projektstart
Möjlighet att arbeta i en stor utrullning med ny teknik
Observera att för denna roll görs en bakgrundskontroll mot brottsregister och betalningsanmärkningar för slutkandidater.
Om Barona
Barona är ett internationellt bolag med finska rötter. Vi har funnits sedan 1999 och finns idag i 10 länder. Vi är en naturlig länk mellan uppdragsgivare och anställda, vi ser till att det blir lätt och smidigt för både dig som anställd och dig som uppdragsgivare. Vi erbjuder våra kunder skalbara och hållbara personallösningar. Allt detta så vi kan erbjuda olika tillvägagångsätt och möjligheter till våra egna anställda i alla skeden av deras karriär! Barona är kollektivavtalsbundet och hos oss har du alltid nära till din närmsta konsultchef som är dedikerad till ditt uppdrag.
Uppfyller du kvalifikationerna och är intresserad? Lägg in en ansökan redan idag! Vi önskar bara CV/meritförteckning gärna tillsammans med ett kortare brev om varför du är intresserad av just denna tjänst. Intervjuer kommer hållas löpande och tjänsten kan därför komma att bli tillsatt innan slutdatum för annonsen. Vid ytterligare frågor gällande tjänsten så är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Emma Hjorth, emma.hjorth@barona.se
Vi ser fram emot att få läsa din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
