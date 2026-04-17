IT-tekniker - Azure & Microsoft 365 till Academedia
2026-04-17
Vill du arbeta i en teknisk roll där du får kombinera drift, felsökning och utveckling i en komplex IT-miljö? Vill du vara med och säkerställa en stabil och säker IT-leverans som gör verklig skillnad i samhället? Då ska du söka tjänsten som IT-tekniker hos AcadeMedia!Publiceringsdatum2026-04-17Om tjänsten
Som IT-tekniker hos AcadeMedia blir du en del av ett kompetent IT-driftteam i Stockholm. Rollen är bred med ett tydligt fokus på Azure-infrastruktur, drift och säkerhet. Du arbetar nära verksamheten och bidrar till att skapa en stabil, modern och framtidssäkrad IT-miljö. Du kommer att arbeta i en komplex organisation med stor påverkan, där IT är en central del i att stödja utbildning för över 200 000 elever och studerande.
I rollen får du möjlighet att arbeta både operativt och utvecklingsinriktat, där du är delaktig i såväl daglig drift som projekt och förbättringsarbete.
I din roll som IT-tekniker kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
Delta aktivt i förvaltningsarbete via förvaltningsorganisationen tillsammans med kollegor inom IT och våra tjänsteansvariga
Arbeta med övervakning, drift och konfiguration av våra infrastrukturella tjänster, felsökning och problemlösning inom exempelvis säkerhetsfrågor, kontohantering i AD, Azure/Entra, 365 Admin portal med mer.
Vara teknisk resurs i olika IT-relaterade uppdrag eller projekt och stötta med kompetens, exempelvis vid nya etableringar, migreringar, utrullningar och övriga förändringar i vår infrastruktur.
Tillsammans med ditt team kommer du att arbeta med att hantera tekniska ärenden och lösa incidenter som rör samtliga av våra tjänster.
Om dig
Vi söker dig som har en god teknisk bakgrund och som är van att arbeta operativt med Azure-infrastruktur i praktiken. Du har erfarenhet av att arbeta med AD och Azure/Entra och känner dig trygg i att hantera identitet, behörigheter och åtkomst i både lokala och molnbaserade miljöer. Du har även grundläggande förståelse för Microsoft 365- tjänster som Exchange Online, SharePoint Online, Teams och OneDrive samt hur de samverkar.
Du kan identifiera och lösa vanliga M365-relaterade användarproblem (t.ex. inloggning, e-post och behörigheter), dokumenterar noggrant ärenden och kan prioritera samt
hantera flera uppgifter parallellt med kort ledtid. Du har en grundläggande förståelse för nätverkskoncept som DNS, DHCP och TCP/IP, vilket gör att du kan felsöka och förstå samband i infrastrukturen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av Azure-nätverk, kostnadsoptimering eller säkerhetsarbete kopplat till åtkomst och behörigheter, exempelvis genom arbete med RBAC eller liknande lösningar. Du har kunskap inom systemunderhåll, såsom patchning, uppdateringar och backup/återställning, samt en förståelse för hur man säkerställer stabil drift över tid. Även relevanta certifieringar, exempelvis Azure Administrator Associate eller motsvarande.
För att trivas i rollen är du trygg i din kompetens, kommunikativ och lösningsorienterad. Du drivs av att hitta effektiva lösningar på komplexa problem och värdesätter tydliga, väl dokumenterade processer. Du är initiativtagande, samarbetsvillig och nyfiken på att utvecklas. I rollen behöver du kunna fatta snabba och välgrundade beslut även i pressade situationer.
Om AcadeMedia
AcadeMedia är Europas största utbildningsföretag med verksamhet i flera länder. Med över 700 verksamheter inom förskola, skola och vuxenutbildning bidrar vi till samhällsutvecklingen genom utbildning av hög kvalitet. Vår storlek skapar stabilitet och långsiktighet, samtidigt som vi ständigt utvecklar våra verksamheter och vår IT-miljö.
I den här rekryteringen samarbetar AcadeMedia med Adecco. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Cecilia Danlarén via cecilia.danlaren@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
