IT-systemspecialist som säkrar Sveriges elförsörjning
2026-02-11
Är du en erfaren IT-systemspecialist som vill arbeta med teknik som verkligen gör skillnad?
Svenska kraftnät är en nyckelaktör i energiomställningen och vår IT-division växer när Sverige ställer om till en fossilfri framtid. Vi arbetar med teknik som både stärker infrastrukturen och driver digital utveckling framåt. Hos oss får du en trygg och stabil arbetsplats med varierande uppdrag - och möjlighet att bidra till ett arbete med stort samhällsvärde.
Vill du vara med och säkerställa att Sverige fortsätter lysa, idag och i framtiden? Vi välkomnar din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-11Om tjänsten
Här får du arbeta med förvaltning och utveckling av ett av Sveriges viktigaste driftsystem - ett omfattande och komplext SCADA/EMS-system som används i kontrollrummet för att styra och övervaka stamnätet. Systemet samlar in och analyserar data från hela nätet för larm, simulering, modellering och för att förebygga avbrott.
Du får använda din specialistkompetens där den verkligen gör skillnad: i drift och vidareutveckling av avancerade, säkerhetsklassade IT-system som är avgörande för Sveriges elförsörjning.
I rollen arbetar du nära kollegor i ett stödjande team. Tillsammans säkerställer ni att förändringar genomförs utan att påverka prestanda eller funktionalitet. Du arbetar med att identifiera och hantera sårbarheter, leda incident- och problemutredningar samt bidra till att bygga robusta och långsiktigt hållbara lösningar. Arbetet sker främst i Linux-miljö.
Det pågår just nu flera spännande initiativ inom enheten, bland annat införandet av ett nytt driftövervakningssystem och nya arbetssätt - en möjlighet att påverka, bidra och utvecklas tillsammans med oss.
Vi erbjuder goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling genom utbildningar och certifieringar. Här får du utrymme att växa och vara med och forma framtidens lösningar.
Om dig
Skallkrav
Vi vet att varje medarbetare bidrar till vår framgång, och vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att trivas hos oss tror vi att du
• arbetar strukturerat och är analytiskt lagd
• är noggrann och ser dokumentation som en naturlig del av ditt arbete
• är trygg i samarbeten med både kollegor och externa parter
• behåller fokus även när tempot är högt
• tar ansvar, följer upp och driver arbetet framåt
Vi söker dig som har:
• Relevant eftergymnasial utbildning inom IT, gärna med examen, eller motsvarande erfarenhet
• Minst tre års erfarenhet av drift och IT-förvaltning inom säkerhetskänslig verksamhet
• God förståelse för IT- och informationssäkerhet som du fått genom tidigare erfarenheter
• Erfarenhet av ärendehantering och support i miljöer med hög belastning
• Erfarenhet av Linux-systemadministration
• Erfarenhet av IT-övervakningsplattformar
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Elkraft och/eller SCADA/EMS
• Drift av större komplexa IT-miljöer
• Livscykelhantering
• Programmering och/eller scripting
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Resor förekommer i enstaka fall.
• Sista ansökningsdag är den 25 februari 2026. Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev och vi behöver endast ditt CV skrivet på svenska.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning. Beredskap kan förekomma i framtiden.
• I denna rekryteringsprocess kan kodtester komma att tillämpas.
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna
• Rekryterande chef Harrieth Brännström, 010 350 90 95.
• Ansvarig rekryterare Victoria Waltenberg (Vid frågor om rekryteringsprocessen), 010 350 90 45.
Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31.
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Ersättning
Fast månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
9735816