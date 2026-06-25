IT-Systemingenjör till Lund - robusta IT-system i komplex miljö
Framtiden i Sverige AB / Datajobb / Lund Visa alla datajobb i Lund
2026-06-25
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Vill du arbeta med IT-system där tekniken måste fungera under alla förutsättningar? I den här rollen bygger och förvaltar du säkra, högpresterande IT-miljöer i avancerade och distribuerade system – från krav och analys hela vägen till färdig, fungerande lösning.
Om rollen
Som IT-Systemingenjör arbetar du med ombordbaserade IT-system och tillhörande infrastruktur i tekniskt avancerade och verksamhetskritiska plattformar. Du bygger och underhåller robusta, säkra och högpresterande IT-miljöer i komplexa, distribuerade system, där egenutvecklade komponenter kombineras med kommersiella lösningar. Du samarbetar nära systemingenjörer, utvecklare och andra intressenter för att säkerställa att systemen möter både operativa och tekniska krav.
Sammanfattning av arbetsuppgifter:
Designa, utveckla och verifiera IT-system och infrastruktur
Bidra till implementation genom scripting, automation och systemkonfiguration
Analysera och granska tekniska lösningar och systemarkitekturer
Ta fram och underhålla systemdokumentation (design, instruktioner, policyer)
Stötta integrationen av interna och externa system samt löpande förbättra prestanda, tillförlitlighet och förvaltningsbarhet
Om dig
Du är en nyfiken och lösningsorienterad ingenjör eller utvecklare som trivs i ett tvärfunktionellt och samarbetsinriktat sammanhang. Du har lätt för att ta dig från krav och analys till praktiska, fungerande lösningar och värdesätter teamwork, kunskapsdelning och en öppen och positiv ingenjörskultur.
Vi söker dig som har
Examen inom mjukvaruutveckling, IT eller närliggande område – eller motsvarande praktisk erfarenhet
Erfarenhet av IT-system, mjukvaruutveckling eller infrastrukturarbete
Erfarenhet av eller intresse för flera av följande: versionshantering (Git), scripting eller programmering (Python, Bash, PowerShell e.d.), Linux- och/eller Windowsmiljöer, virtualisering (KVM, Hyper-V), Infrastructure as Code (Ansible, Terraform, Puppet) samt Microsoft Active Directory
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning inför anställning, vilket kan medföra krav på visst medborgarskap
Meriterande
Erfarenhet av systemarkitektur eller teknisk design
Kunskap om DevOps/DevSecOps-praxis
Erfarenhet av produktutvecklingsmiljöer
Erfarenhet av att arbeta i komplexa, distribuerade systemPubliceringsdatum2026-06-25Om företaget
Kundföretaget är en ledande aktör inom försvars- och säkerhetsbranschen som utvecklar och underhåller avancerade, verksamhetskritiska system. Här blir du del av en teknikdriven och kunnig organisation där kvalitet, säkerhet och funktion står i centrum.
Mer om företaget på eventuell intervju.
Rekryteringsprocessen
Rekryteringsprocessen består av följande steg: telefonintervju, intervju med rekryterare, personlighetstest, referenstagning samt intervju hos kund. För att söka tjänsten skickar du in ditt CV via länken. Eftersom vi arbetar kompetensbaserat baserar vi inte urvalet på personligt brev – därför efterfrågas inte detta. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så snart vi hittat rätt person, så skicka din ansökan så snart som möjligt.
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning krävs att du genomgår en säkerhetsprövning och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Detta kan medföra krav på visst medborgarskap.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du vara anställd genom oss på Framtiden och arbeta som konsult hos kundföretaget.Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Kontorstider
Placeringsort: Lund
Omfattning: Heltid
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Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52825_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
220 02 LUND Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Joakim Borglin joakim@framtiden.com Jobbnummer
9979785