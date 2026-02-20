IT-supporttekniker till Stockholm!
Sway Sourcing Sweden AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-02-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du arbeta nära verksamheten där din insats verkligen gör skillnad - varje dag? Vi söker nu en Senior IT Supporttekniker till ett spännande uppdrag i Stockholm med start i februari 2026.
Här blir du en viktig del av den lokala IT-supporten och arbetar nära användarna, tekniken och det dagliga flödet i en verksamhet där tempot är högt och variationen stor.
Om rollen
Som IT-tekniker onsite får du en varierad och dynamisk roll där du kombinerar klassisk IT-support med arbete kring utrustning som är affärskritisk i logistikkedjan. Du arbetar hands-on, lösningsorienterat och nära både kontorsmiljö och operativ verksamhet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Installation, konfigurering och underhåll av datorer och kringutrustning
Felsökning av hårdvara, nätverk och mjukvara
Installation, utbyte och enklare reparation av logistikutrustning (scanners, handdatorer, fotoceller, kameror m.m.)
Support till användare på plats - både i kontorsmiljö och ute i logistiken
Resor till andra orter vid behov
Vem är du?
Vi söker dig som är senior inom IT-support och som trivs i en roll där du får kombinera teknik, service och rörelse i vardagen.
Du gillar att lösa problem, tar eget ansvar och uppskattar en arbetsmiljö där dagarna sällan ser likadana ut.
Vi tror att du:
Har gedigen erfarenhet av teknisk felsökning och IT-support
Är självgående, nyfiken och trivs i ett högt tempo
Skapar trygga och professionella användarmöten
Känner dig bekväm i både kontors- och logistikmiljö
Är flexibel och gillar att resa i tjänsten
Har B-körkort (meriterande beroende på ort)
Praktisk information
Omfattning: 100%
Plats: Stockholm (onsite, ingen distans)
Uppdragsperiod: februari 2026 enligt överenskommelse - 16 februari 2027
Ansök senast: 24 februari 2026
Låter det som nästa steg för dig? Vi ser fram emot din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7272634-1854451". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9755764