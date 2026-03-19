IT-supporttekniker till Serviceförvaltningen
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
Som supporttekniker på internservice arbetar du i vår servicedesk där du hanterar ärenden kopplade till kommunens medarbetare. Mycket av supporten sker via telefon men även via andra digitala kanaler samt fysiska besök i receptionsmiljö. Exempel på arbetsuppgifter, ta emot och hantera supportärenden från kommunens medarbetare, felsöka och lösa problem kopplade till klienter, system och digitala tjänster, guida användare genom tydlig och professionell kundkommunikation, dokumentera och följa upp ärenden i ärendehanteringssystem, bidra till förbättringar i arbetssätt och rutiner inom verksamheten. Du arbetar i första linjens support och samarbetar nära med kollegor inom hela kommunens verksamheter.
Hos oss får du arbeta i en verksamhet som utvecklas och där digitalisering är en viktig del av framtiden. Du blir en del av ett engagerat team där kunskapsdelning, service och utveckling står i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom IT-support eller servicedesk och som trivs i en roll där teknik möter service. Meriterande erfarenheter är arbete i servicedesk eller helpdesk, erfarenhet av ärendehanteringssystem, arbete enligt processer, exempelvis ITIL, god allmän IT-kompetens och vana att felsöka användarnära problem. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift. B-körkort kan vara meriterande beroende på tjänstens upplägg.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas i rollen är du serviceinriktad och har ett professionellt bemötande i kontakten med användare. Du är positiv och lösningsorienterad och trivs med att hjälpa andra i deras vardag. Samtidigt är du nyfiken och vill utvecklas, både inom teknik och i ditt arbetssätt.
Du är driven och tar ansvar för att driva dina ärenden framåt på ett strukturerat sätt. Rollen kräver också att du är flexibel och kan hantera varierande arbetsuppgifter och tempo under arbetsdagen. Du har en god kommunikativ förmåga och arbetar med en medveten och tydlig kundkommunikation. Vi ser också att du är en person med integritet som hanterar information och situationer på ett ansvarsfullt sätt.
Du har god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat i teamet.
ÖVRIGT
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313492".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Serviceförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Joakim Dissler joakim.dissler@varberg.se 0340-88823, 073-232 88 23 Jobbnummer
9806233