IT-supporttekniker till Mittuniversitetet - Östersund
Mittuniversitetet, Avdelningen för Digitalisering och Service / Supportteknikerjobb / Östersund Visa alla supportteknikerjobb i Östersund
2026-07-02
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, Sundsvall
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Vill du arbeta med IT-support i en miljö där service, teknik och utveckling står i fokus?
Mittuniversitetets avdelning Digitalisering och service söker en engagerad IT-supporttekniker som vill vara med och bidra till en lätthanterlig och modern IT-miljö för universitetets medarbetare, studenter och externa samarbetspartners.
Avdelningen Digitalisering och service ansvarar för universitetets IT-verksamhet, Servicecenter, Arkiv och Diarium samt mediaproduktion. Avdelningen består av cirka 50 medarbetare med verksamhet i Sundsvall och Östersund.
IT-supporten består av 13 medarbetare som tillsammans erbjuder professionell och användarvänlig support till universitetets medarbetare, studenter och externa samarbetspartners. Publiceringsdatum2026-07-02Dina arbetsuppgifter
Du kommer främst att arbeta med IT-Support och stöd till våra användare och studenter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att bestå av att:
Hantera inkommande supportärenden via telefon och ärendehanteringssystem.
Ge support och felsöka i Microsoft 365, Windows, macOS och verksamhetsspecifika applikationer.
Ge teknisk support på plats till medarbetare och studenter.
Installera och supportera datorer, mobiltelefoner och annan IT-utrustning.
Ta fram och uppdatera guider, lathundar och kunskapsartiklar.
Delta i eller leda mindre utvecklingsprojekt.
Bidra till att utveckla våra processer, arbetssätt och rutiner inom supportverksamheten. Bakgrund
Har gymnasieutbildning.
Har minst tre års erfarenhet av arbete inom IT-support eller servicedesk.
Har god erfarenhet av Windows, Android samt macOS/iOS.
Har arbetat med Microsoft 365.
Har erfarenhet av Active Directory, inklusive behörigheter, rättigheter och Group Policy (GPO).
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
Eftersom våra medarbetare och studenter kommer från olika delar av världen behöver du kunna kommunicera både på svenska och engelska och då både i tal och skrift.
Dina egenskaper
För att trivas i rollen som supporttekniker så behöver du vara serviceinriktad och trivas med kundkontakt. Vidare behöver du kunna kommunicera väl och ha förståelse för att olika individer tar till sig information och kunskap på olika sätt. Arbetet innebär både självständigt arbete och arbete i grupp. Du behöver därför vara bekväm med att själv strukturera och ansvara för ditt arbete och dina leveranser men även tycka om att samarbete med andra. Du behöver ha erfarenhet av och tycka att det är roligt att arbeta med problemlösning och lösa komplicerade problem.
Anställning och tillträde
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 2026-10-01 eller enligt överenskommelse.
Anställningsort: Östersund
Information
Närmare upplysningar lämnas av enhetschef Christer Backlund Enered, tfn 070-6067839. Så ansöker du
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska. Bifoga CV och personligt brev i din ansökan.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2026-08-31.
Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.
Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Lönesättning sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mittuniversitetet
(org.nr 202100-4524), http://www.miun.se
Holmgatan 10 (visa karta
)
851 70 SUNDSVALL Arbetsplats
Mittuniversitetet, Avdelningen för Digitalisering och Service Kontakt
Per Bergman, Fackförbundet ST 010-1428371 Jobbnummer
9989888