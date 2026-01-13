IT-supporttekniker till kund inom offentlig verksamhet
2026-01-13
För uppdrag hos vår kund inom offentlig verksamhet i Göteborg söker Eccera en engagerad IT-supporttekniker med ett brinnande intresse för IT och service.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
Uppdraget är på heltid och startar så snart som möjligt för rätt person.
Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
I denna roll blir du en viktig kontaktpunkt för IT-relaterade frågor och problem, och du kommer att spela en central roll i att skapa en smidig och effektiv supportupplevelse. Du kommer att arbeta både på plats vid servicedesken och ute i verksamheten, vilket innebär att du får möjlighet att möta människor från olika delar av organisationen och ibland även hjälpa besökare som söker stöd direkt. Rollen är varierad, vilket ger dig chansen att använda hela din tekniska bredd och problemlösningsförmåga när du hanterar både enklare och mer avancerade ärenden.
Du blir en del av ett kunnigt supportteam där samarbete värderas högt, men du har även självständigt ansvar för att driva dina uppgifter. Du arbetar nära användarna, dokumenterar lösningar och bidrar aktivt till att utveckla rutiner och arbetssätt, vilket säkerställer en hög kvalitet i teamets supportinsatser.
Utöver användarsupport får du möjligheten att arbeta praktiskt med IT-utrustning, inklusive fysisk hantering av hårdvara, uppsättning av konferensutrustning och övervakning av kritisk infrastruktur. Detta är en roll för dig som vill bidra till en stabil och driftsäker arbetsmiljö, samtidigt som du är med och formar framtidens IT-miljö. Profil
Du har ett genuint intresse för IT och support och trivs med att ge användarna den bästa möjliga upplevelsen.
Vi ser gärna att du har:
1-3 års erfarenhet av teknisk support och IT-support i en servicedesk
Erfarenhet av ITIL eller motsvarande metodik
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i både tal och skrift
Gymnasial utbildning inom relevant område
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är utåtriktad, ansvarstagande och tycker om att samarbeta. Du trivs i en social miljö där du får vara en viktig del av teamet, och din positiva och proaktiva attityd gör dig till en uppskattad kollega.
Vi hanterar ansökningar löpande, så vänta inte med att registrera din ansökan!
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eccera Professionals AB
(org.nr 556718-3693) Kontakt
Era Zylfijaj era.zylfijaj@eccera.com Jobbnummer
9681450