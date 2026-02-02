IT-supporttekniker till Kriminalvårdens IT-Servicecenter, tidsbegränsad
2026-02-02
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och bidra till att leverera och utveckla IT-avdelningens supportverksamhet till Kriminalvårdens 20 000 anställda och har ett intresse för IT och teknik. Du drivs av att hjälpa och utbilda andra människor med digitala hjälpmedel och har ett stort intresse av att förstå medarbetarnas behov och förväntningar. IT-avdelningen samarbetar tätt med frivården i uppgiften att hantera larm om avvikelser bland de klienter som har elektronisk övervakning.
Som IT-supporttekniker kommer du att arbeta självständigt med felavhjälpning och handleda Kriminalvårdens medarbetare. Tillsammans med dina kollegor på IT-servicecenter arbetar du aktivt för att stödja våra användare på ett kvalitativt och effektivt sätt.
I din serviceroll kommer du att leverera första linjens felavhjälpning och användarhandledning, främst via telefon och ärendehanteringssystem. Du är första kontakten för medarbetare gällande frågor och felsökning för Kriminalvårdens IT-tjänster. I din roll bidrar du till att utveckla våra arbetssätt och processer. Det ingår även administration av behörigheter och beställningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad med ett lugnt och tillmötesgående bemötande. Du anpassar din kommunikation efter olika människors behov, har en vilja att hjälpa andra och anstränger dig för att hitta lösningar. Vidare samarbetar du väl med andra, är lyhörd samt har ett konstruktivt förhållningssätt. För att trivas i rollen behåller du lugnet, prioriterar rätt och agerar professionellt i pressade situationer samt har förmåga att skilja på det personliga och professionella. Vidare planerar, organiserar samt prioriterar du ditt arbete effektivt samtidigt som du håller uppsatta tidsramar.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant
* Erfarenhet av service alternativt annan arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av professionellt kundbemötande, exempelvis inom telefonsupport, reception eller detaljhandel
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
* God mobil- och datorvana
* Tekniskt intresse
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av teknisk service eller support inom IT
* Erfarenhet av administrativt arbete
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på engelska
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
