IT-supporttekniker till Klientnära användarstöd, tidsbegränsad
2026-02-06
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Tillsammans med dina kollegor på IT-servicecenter arbetar du aktivt för att ge våra användare och klienter ett kvalitativt och effektivt stöd. I din serviceroll ansvarar du för att leverera första linjens support genom felavhjälpning och användarhandledning, huvudsakligen via telefon och vårt ärendehanteringssystem.
I rollen som supporttekniker på Klientnära användarstöd är ditt huvuduppdrag att övervaka, filtrera och hantera larm för klienter med fotboja. Utöver detta utför vi olika IT-relaterade uppgifter, främst kopplade till system som berör klienter. Vi samarbetar nära med vår förstalinjes IT-support, vilket innebär att du även kommer att arbeta med andra typer av IT-uppdrag.
Vi strävar ständigt efter att utveckla vår verksamhet. Detta innebär att vi deltar i regelbundna möten med olika grupperingar inom eller kopplade till Frivården. Genom vår kontinuerliga systemövervakning och kontakt med klienter bidrar vi med förbättringsförslag som stärker både arbetssätt och kvalitet.
Annonsen innefattar tidsbegränsad anställning samt semestervikariat med flexibelt startdatum fram till semesterperioden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad med ett lugnt och tillmötesgående bemötande. Du har en vilja att hjälpa andra och anstränger dig för att hitta lösningar. Du anpassar din kommunikation efter olika människors behov och förutsättningar och du samarbetar väl med andra, är lyhörd och har ett konstruktivt förhållningssätt. För att trivas i rollen behåller du lugnet, prioriterar rätt och agerar professionellt i pressade situationer. Du har även en god självinsikt och kan skilja på det personliga och professionella. Vidare planerar, organiserar och prioriterar du ditt arbete effektivt och håller uppsatta tidsramar.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant
* Erfarenhet av administrativt arbete, kundservice eller annan arbetserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
* Förmåga att uttrycka sig väl i tal på engelska
* God datorvana
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet från arbete inom Kriminalvårdens kärnverksamhet
* Erfarenhet av service eller support inom IT
* Förståelse för komplexiteten med att arbeta i större organisationer
* Kunskap om digitala möten, elektronisk fotboja eller telefoni
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
