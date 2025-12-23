IT-supporttekniker till global ledare inom ögonsjukvård
Topcon Scandinavia är flaggskeppet inom ögonvårdsteknik. Vi erbjuder ett fritt arbete, stark gemenskap där kollegor hjälper varandra, och en kultur där kundnöjdhet är avgörande. Hos oss är du en del av en global ledare med hjärta, där din insats värdesätts högt.
OM TJÄNSTEN
Topcon Scandinavia är specialiserade på oftalmologi/optometri med placering i Mölndal. Vi är en del av Topcon Corporation med säte i Tokyo, Japan, och vår produktmix innehåller ett av världens största urval av precisionsinstrument från en och samma tillverkare, inom flertalet produktgrupper är vi världsledande. Fokus ligger på dialog och att optimera problemlösning tillsammans med våra kunder och det är här du kommer in i bilden.
Vi söker nu en IT-suporttekniker där du kommer att vara en nyckelperson gentemot våra kunder, främst inriktad mot optiker. Du hanterar support via telefon och utför installationer samt felsökningar på plats, som en del av vårt hårdvaruteam. Rollen kräver att du är självgående, initiativrik och har ett starkt servicetänk.
Du erbjuds
Hos oss är tonen dynamisk och lättsam och vi lägger stort fokus på våra medarbetares trivsel. Du erbjuds även en marknadsmässig lön, subventionerad lunch, sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag, 30 dagars semester samt förmånsbil. Våra arbetstider är 7:50-16:30 (över sommarperioden 07:50-16:00) och din introduktion/Internutbildning kommer i första hand ske vid vårt huvudkontor i Mölndal, samt tills viss del vid vårt Europakontor i Rotterdam, Nederländerna.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär installation och underhåll samt löpande kundsupport av PC-baserade system i kundernas nätverksmiljö, både på distans samt på plats hos kund. Även installation och underhåll av hårdvara är förekommande.
Kunderna utgörs till största delen av optikbutiker & kedjor och du kommer att ha ett tätt samarbete med respektive kunds IT-avdelningar. Arbetet innefattar resor inom landet och övernattningar kan förekomma.
Då vi även har mycket omfattande verksamhet gentemot sjukvården kan arbete inom denna sektor förekomma.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Ta emot supportförfrågningar över telefon och email.
• Hjälpa kunder med IT/instrumentsupport på distans.
• Ge IT-support till kollegor som är ute och utför installationer hos kund.
• Installera och felsöka utrustning på plats hos kund.
• Hjälpa kollegorna på det lokala kontoret med enklare IT support.
VI SÖKER DIG SOM
För att lyckas i rollen tror vi att du är självgående och initiativrik, eftersom delar av arbetet är kräver eget ansvar. Du är en glad, social och öppen individ med utpräglat servicetänkande. Flexibilitet kommer även att vara ett ledord, då tjänsten ibland kan innebära obekväma arbetstider och resor. För att kvalificera dig för tjänsten har du även:
• Erfarenhet av att ge teknisk support gentemot kunder eller likvärdigt arbete.
• Erfarenhet av felsökning av datorer och programvara.
• B-körkort, då transport och resor krävs i tjänsten.
• Obehindrade kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet att arbeta med medicinteknisk utrustning.
• Kunskaper inom SQL eller informationsäkerhetsarbete.
• Erfarenhet av att arbeta med optometrisk eller medicinteknisk utrustning.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och Topcon Scandinavia's önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Vår vision är att erbjuda vårdgivare smart och effektiv teknik för förbättrad patientvård. I takt med det ständigt föränderliga landskapet inom hälso- och sjukvårdsindustrin erbjuder vi de senaste integrerade lösningarna inklusive avancerad multimodal bildbehandling, leverantörsneutral datahantering och banbrytande fjärrdiagnostik. Läs gärna mer om oss på vår hemsida som du hittar här. Varaktighet, arbetstid, etc.
