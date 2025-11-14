IT-supporttekniker till Arctic Paper Grycksbo
Experis AB / Supportteknikerjobb / Falun Visa alla supportteknikerjobb i Falun
2025-11-14
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige
Arctic Paper Grycksbo är ett av tre pappersbruk som ingår i ARCTIC PAPER S.A och har ca 320 anställda. I Grycksbo produceras bestruket träfritt papper för kvalitetsmedvetna kunder som tryckerier, bokförlag, tidningsutgivare, reklambyråer, pappersdistributörer och förpackningsföretag. De övriga bruken är placerade i Munkedal, Sverige och i Kostrzyn, Polen. Koncernen som helhet producerar både bestruket och obestruket träfritt papper. Produktportföljen inkluderar välkända varumärken som Amber, Arctic, G-Print och Munken. Produktionskapaciteten för de tre bruken är cirka 700 000 ton papper per år. Huvuddelen säljs genom 14 av bolagets egna försäljningskontor i Europa. Arctic Paper S.A. är noterat på börsen i Warszawa sedan oktober 2009 och december 2012 på NASDAQ i Stockholm.
Vill du arbeta i en internationell koncern där din insats gör skillnad varje dag? Arctic Paper Grycksbo söker en IT-supporttekniker som i första hand kommer att arbeta med felsökning och hantering av ärenden i vårt ärendehanteringssystem. Du blir den som ser till att våra användare får snabb och professionell hjälp - både digitalt och på plats.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
I rollen är ditt huvudansvar att ta emot och prioritera inkommande ärenden. Du arbetar strukturerat i vårt ärendehanteringssystem, fördelar ärenden, följer upp och dokumenterar lösningar enligt etablerade rutiner. Utöver detta ger du teknisk support direkt till användare, hanterar utrustning och inventarier inom den digitala arbetsplatsen och fungerar som rådgivare i IT-frågor. Du samarbetar nära med olika funktioner inom organisationen för att säkerställa att våra IT-tjänster fungerar optimalt. Rollen kan även innebära beredskapstjänst och i begränsad omfattning resor.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete i Microsoftmiljö och ett genuint intresse för IT och teknik. Du är en person som kombinerar social kompetens och samarbetsförmåga med noggrannhet och god organisatorisk förmåga. Du trivs med att arbeta självgående, är trygg i din yrkesroll och uppskattar en miljö med många kontaktytor. För att lyckas i rollen behöver du kunna uttrycka dig och utföra arbete både på svenska och engelska, och du har B-körkort.
Det är meriterande om du har certifieringar, exempelvis inom ITIL eller Microsoft. Kunskap i Microsoft 365, Intune, Active Directory och hårdvara är ett plus, liksom språkkunskaper i polska. Har du dessutom grundläggande förståelse för infrastruktur, servrar och nätverk är det självklart en fördel.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos Arctic Paper får du inte bara ett jobb - du blir en del av ett företag som aktivt lever efter sina värdeord: tillsammans, engagemang och hållbarhet. Här arbetar vi nära varandra, stöttar och utmanar varandra för att nå gemensamma mål. Vi tror på att engagemang skapar resultat, att hållbarhet är en självklar del av vår vardag, och att vi når längst när vi gör det tillsammans. Vår kultur är välkomnande och inkluderande, och vi är stolta över vår ambition att vara bäst i branschen.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas - både i din yrkesroll och som människa.
Ansök nu!
Låter det intressant? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev. I den här rekryteringen samarbetar vi med Experis, och du är varmt välkommen att höra av dig till rekryteringskonsult Pär Gårdbro på 023-70 55 45 om du har frågor om rekryteringen. Du är också välkommen att ställa frågor om tjänsten direkt till rekryterande chef Tomas Igelström som nås på telefon 010-451 81 88. Urval sker löpande, så sök så snart du kan.
Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "73425954-6592-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Arctic Paper Grycksbo Kontakt
Pär Gårdbro 023-70 55 45 Jobbnummer
9605823