IT-Supporttekniker Lokalt IT-stöd Campus, vikariat
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-06-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH i Stockholm
, Solna
, Huddinge
eller i hela Sverige
KTH:s IT-avdelning ingår i KTH:s verksamhetsstöd och består av runt 150 anställda. Vi utvecklar och förvaltar IT miljö inom utbildning, forskning och den administrativa plattformen på KTH, en IT miljö som är både komplex och mångfacetterad. Avdelningens ambition är att vara en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö präglad av öppenhet och med goda förutsättningar till utveckling för alla medarbetare oavsett identitetsuttryck, bakgrund eller ålder.
IT-avdelningens enhet för Användarstöd erbjuder IT-, Audio/video och Tele-relaterat användarstöd till såväl anställda som studenter på KTH. Användarstödet erbjuds via telefon, e-post, besök vid mottagningsdisken och på plats hos användarna.
Lokalt IT-stöd Campus är en av fem organisatoriska grupper inom enheten Användarstöd och erbjuder på-platsen support, med följande områden i fokus: datorarbetsplatsen, applikationsstöd, skolspecifika behov såsom verkstäder och labbmiljöer samt övrig förekommande support som kräver fysisk närvaro. En annan viktig del av gruppens uppdrag är att fånga upp och kanalisera verksamhetens behov av IT-stöd, likaså att agera proaktivt och informera/instruera användarna kring de IT-tjänster vi erbjuder.
Till Lokalt IT-stöd Campus söker vi nu en ny kollega att vikariera i vårt team. Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Vi söker IT-supporttekniker till 2:a linjen inom IT-Support. Du kommer utföra supportrelaterade arbetsuppgifter som innefattar bland annat installationer, felsökning, hantering av ärenden via ärendehanteringssystem samt administration i våra IT-system. I arbetsuppgifterna ingår även utleverans av hårdvara varför även tunga lyft kan förekomma. Du kan komma att vara stationerad både centralt på användarstöd och lokalt ute på de olika institutionerna efter behov.
En del av arbetsuppgifterna kommer även att vara stöd för KTH Entré i IT-relaterade frågor - en samordnad mottagningsdisk för flera av KTH:s servicefunktioner.
Man har även ansvar för att hålla dokumentation uppdaterad som stöd för felsökning eller administration i system.
Då KTH har mycket internationella studenter och forskare är det viktigt att man uttrycker sig väl på både svenska och engelska i både tal och skrift.KvalifikationerKvalifikationer
Gymnasieutbildning
Kompletterande utbildning till IT-Supporttekniker
Minst 4 års dokumenterad erfarenhet av IT-support/kundtjänst och att utföra självständigt arbete
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet av problemlösande IT-support
Erfarenhet av att arbeta i ett ärendehanteringssystem
God kunskap om PC och Mac
God kunskap om Outlook samt andra mailklienter
Vana av att läsa och skriva dokumentation
Obehindrad kommunikation på svenska och engelska i tal och skrift krävs i det dagliga arbetet
Personliga egenskaper
Vi söker dig som har en hög servicekänsla, god social och teknisk kompetens, god organisationsförmåga och en problemlösande analysförmåga samt ambition att lära dig nya saker.
Meriterande
Erfarenhet från centralt administrerade datormiljöer
Erfarenhet av att jobba med IT-support inom akademiska miljöer
Erfarenhet av komplexa IT-miljöer
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har ansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV.
I denna rekrytering söker du endast med ditt CV. I stället för ett personligt brev kommer du i rekryteringssystemet att få besvara en eller flera frågor. Det är viktigt att du besvarar frågorna noggrant och sanningsenligt, för att vi ska få en tydlig bild av din kompetens och erfarenhet. Vi baserar vårt urval på kvalifikationerna som framgår av annonsen.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 7 mån, med tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Tester kan komma att tillämpas i denna rekryteringsprocess.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 8 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Verksamhetsstödet vid KTH Kontakt
Gruppchef
Niklas Ekneling ekneling@kth.se 08-7909391 Jobbnummer
9974161