IT-supporttekniker konsult Stockholm
TNG Group AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-02-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
För dig som brinner för IT-support, service och att skapa bästa möjliga medarbetarupplevelse hos vår kund inom medtech i Stockholm
Nu söker vi en IT-supporttekniker för ett konsultuppdrag hos vår kund inom medtech i Stockholm. Du får en central roll i ett globalt och tekniskt avancerat bolag där IT är en affärskritisk funktion.Du blir ansiktet utåt för IT och arbetar nära cirka 300 medarbetare i en tekniskt mogen miljö där kvalitet, säkerhet och precision är avgörande. Rollen kombinerar klassisk IT-support med onboarding, Microsoft 365, accesshantering och förbättringsarbete.För dig som brinner för service, tar initiativ och vill utveckla medarbetarupplevelsen är detta en möjlighet att göra verklig skillnad från dag ett.Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt anställningserbjudande
Du får en synlig och inflytelserik roll i ett IT-team om cirka 15 personer inom Support, Operations, IT Security och DevOps. Här förväntas du inte bara lösa ärenden - du äger upplevelsen kring IT-leveransen och driver struktur, förbättring och kvalitet i vardagen.
Rollen innebär stort eget ansvar där du hanterar IT-support, onboarding och Microsoft 365 samtidigt som du bidrar till utveckling av arbetssätt, dokumentation och smartare lösningar.
Du arbetar i en office-first-miljö där relationer och service är avgörande. För dig som vill kombinera teknik, ansvar och utveckling i en internationell kontext är detta ett uppdrag med både bredd och långsiktig potential.Publiceringsdatum2026-02-13Arbetsuppgifter
Du ansvarar för att säkerställa en stabil, professionell och serviceinriktad IT-leverans i en högteknologisk miljö där kvalitet och precision är avgörande.
Hantera inkommande ärenden via Jira/Atlassian och säkerställa hög servicegrad
Ansvara för onboarding och offboarding (datorer, mobiler, accesser och behörigheter)
Ge support inom Windows 10/11, Microsoft 365 samt Mac-miljö
Administrera konton och gruppbaserad access i Active Directory/Azure AD
Felsöka klienter, kraftfulla arbetsstationer och kringutrustning
Hantera mötesrumsteknik och AV-lösningar i samarbete med externa partners
Ansvara för inköp av IT-utrustning och kontakt med leverantörer
Skapa dokumentation, self service-guider och förbättra supportflöden
Bidra till effektivisering genom smartare arbetssätt och automatisering (ex. Copilot)
Rollen är operativ och verksamhetsnära, vilket kräver att du är lösningsorienterad, tar initiativ och trivs med att vara IT:s ansikte utåt.
Värt att veta
Detta är ett konsultuppdrag på sex månader med start omgående. Det finns goda möjligheter till förlängning och/eller överrekrytering vid rätt matchning.
Placering är i Stockholm och arbetet sker huvudsakligen på plats på kontoret i en så kallad office-first-miljö. Du blir en del av ett IT-team om cirka 15 personer inom Support, Operations, IT Security och DevOps. Kunden sitter i fräscha och moderna lokaler med tillgång till gym och egen bistro på plats, vilket bidrar till en trivsam och social arbetsmiljö.
Våra förväntningar
Vi söker dig med erfarenhet av IT-support i en tekniskt mogen miljö. Du har förståelse för hur struktur, säkerhet och service hänger ihop och är van att arbeta i organisationer där IT är en affärskritisk funktion. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska, i tal och skrift, då du dagligen stöttar kollegor i en internationell organisation.
För att lyckas och trivas i uppdraget bör du ha:
Erfarenhet av IT-support och ärendehanteringssystem (ex. Jira, Zendesk eller liknande)
Goda kunskaper i Windows 10/11 och Microsoft 365
Grundläggande förståelse för Active Directory/Azure AD och gruppbaserad accesshantering
Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Förmåga att arbeta strukturerat med dokumentation och ärendeägarskap
Det är meriterande om du har erfarenhet av Mac-support, arbete med Intune eller annan endpoint management, samt om du tidigare arbetat i en internationell organisation. Intresse för automatisering och förbättringsarbete inom IT-support ses också som positivt.
Som person är du serviceinriktad, kommunikativ och trygg i att ta ansvar. Du vågar driva frågor framåt, skapa struktur och ta dialog med både användare och interna team. Samtidigt är du prestigelös och trivs i en miljö där samarbete och initiativ värdesätts högt.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
111 35 STOCKHOLM Arbetsplats
TNG Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Cecilia Lennér 0736790621 Jobbnummer
9742792