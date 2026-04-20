IT-supporttekniker
2026-04-20
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-04-20Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en engagerad konsult för ett långsiktigt uppdrag hos en av våra kunder i Norrköping. Här kommer du att bli en del av ett team på ca 10 personer som arbetar med intern support och övervakning av affärskritiska system. Rollen är perfekt för dig som vill hjälpa användare och utvecklas inom både Windows- och Linux-miljöer. Uppdraget sträcker sig initialt över hela 2026 med mycket goda möjligheter till förlängning.
Arbetstiderna är primärt 8-16:30 men det kan också bli aktuellt att arbeta skift, (7.00-17.00/14.00-22.00) samt beredskap.
Randstad Digital är din karriärpartner inom IT och digital transformation. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Som din karriärpartner tillämpar vi vår talangcentrerade strategi som sätter din utveckling i fokus, vilket hjälper dig att uppnå din fulla potential och öppnar upp för nya spännande karriärmöjligheter.
Ansvarsområden
Du kommer att förstärka ett team som ansvarar för att hålla verksamhetens IT-miljö rullande dygnet runt. Dina huvudsakliga uppgifter är primärt att arbeta i servicedesk. Du kommer att:
Hantera supportärenden för ca 650 interna användare samt externa observatörer via telefon, mail och ärendehanteringssystem.
Utföra beställningar, programvaruinstallationer och hantera behörighetsansökningar.
Ge service i både IT-relaterade och allmänna servicefrågor.
Det kan även förekomma arbetsuppgifter som att:
Övervaka och hantera incidenter i en produktionskritisk IT-miljö med hjälp av verktyg som Op5 Monitor och Grafana.
Genomföra självständig felsökning vid larm och vid behov eskalera ärenden till beredskapsorganisationen.
Säkerställa driften under schemalagda pass och beredskapstiderKvalifikationer
För att lyckas i denna breda roll söker vi dig som har en god teknisk grundförståelse och ett genuint intresse för att hjälpa andra. För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla nedanstående krav. Du behöver ha:
Högskoleutbildning inom IT (till exempel högskoleingenjör med datainriktning) eller annan likvärdig IT- utbildning och minst 12 månaders arbetslivserfarenhet från liknande arbete alternativt en IT-inriktad gymnasieutbildning samt 24 månaders arbetslivserfarenhet från liknande arbete.
Goda kunskaper om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk, kommunikation samt nformationssäkerhet
Kunskaper om ärendehanteringssystem
Minst ett års yrkeserfarenhet av fjärrstyrning
Erfarenhet av MDM och minst ett års erfarenhet av konfiguration av mobila enheter som laptops, telefoner och surfplattor.
Minst ett års dokumenterad yrkeserfarenhet av programvaruinstallationer i Windows klientmiljö (Win10 eller senare versioner)
Minst ett års erfarenhet av konto- och behörighetshantering i exempelvis AD, samt av certifikatskrivning mot exempelvis tjänstekort för inloggning.
arbetat enligt ITIL i minst ett år, främst processerna Request, Problem och Incident.
obehindrat behärskas svenska språket flytande i tal och skrift samt ha goda kunskaper i engelska språket, både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du även har:
minst ett års dokumenterad yrkeserfarenhet av att jobba med erfarenhet av felsökning i Linuxmiljö (t.ex. RHEL)i både klient- och serverplattform.
minst ett års dokumenterad yrkeserfarenhet av att jobba med övervakning, tex via Op5 Monitor och/eller Grafana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och för att passa in i rollen och teamet är det viktigt att du är kommunikativ och pedagogisk, att du kan möta användare på olika nivåer. Det är också viktigt att du har en utvecklad servicekänsla och tycker om att hjälpa användare. Vidare så arbetar du metodiskt och är duktigt på att samarbeta. Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
603 82 NORRKÖPING
