IT-supporttekniker - Apotek Produktion & Laboratorier AB - Supportteknikerjobb i Malmö

Prenumerera på nya jobb hos Apotek Produktion & Laboratorier AB

Apotek Produktion & Laboratorier AB / Supportteknikerjobb / Malmö2021-04-13Vill du arbeta med teknisk support på ett företag som uppfyller en viktig samhällsfunktion? Är du driven och serviceinriktad med stort intresse för IT och teknik? Är du dessutom utåtriktad, flexibel och strukturerad i ditt arbete? Då är tjänsten som IT-supporttekniker hos APL något för dig!APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB, är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. APL är också en etablerad kontraktstillverkare inom Life science i Skandinavien med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APLs ca 500 medarbetare är verksamma vid fem tillverkningsenheter runt om i Sverige samt vid beredningsenheter i anslutning till sjukhus. APL har till uppgift att tillverka extemporeläkemedel som skräddarsys för den enskilde patienten. Många beredningar görs till barn och till patienter med olika typer av överkänslighet. APL bidrar till läkemedel som förbättrar och räddar liv. Läs gärna mer på ( http://www.apl.se/) 2021-04-13Som IT-supporttekniker hos APL kommer du arbeta i en omväxlande miljö mellan kontor och produktion. Inom ramen för APL:s förvaltningsmodell kommer du ansvara för teknisk drift och support av ett antal system/applikationer.Du jobbar självständigt och brett inom IT och ger first line support till hela företaget via APL Servicedesk. Du ger också second line support till den lokala enheten i Malmö. Vidare består dina arbetsuppgifter av att:Beställa, installera och underhålla klienter, skrivare, IP-telefoner, nätverksutrustning, smartphones mm.Administrera behörigheter och konton i Active Directory, Microsoft365 samt i APL:s andra systemHålla våra rutinbeskrivningar uppdateradeIntroducera nyanställda i allmänt IT-användande, regler samt de policys vi arbetar efterVi erbjuderAPL är ett företag i en spännande fas där företaget gått från att vara en del av ett monopol till att utvecklas till ett framgångsrikt företag på en konkurrensutsatt marknad.APL kännetecknas av en öppen och dynamisk atmosfär med korta beslutsvägar. Affärsmässig, lyhörd, lösningsorienterad och ansvarstagande är några av de ledord som APLs chefer och medarbetare arbetar efter och för att du ska trivas bör dessa värderingar även passa in på dig.Vi erbjuder bl.a. friskvårdsbidrag och Rikskortet. Arbetstiderna är flexibla och du har ledigt på klämdagar.Din bakgrund och profilDu har relevant teknisk gymnasial utbildning med stora inslag av IT eller minst 2 års arbetslivserfarenhet att arbeta professionellt med ITDu kan visa på starkt intresse för teknik, mjukvaror och hur du medvetet utvecklat dig inom området.Du har god kunskap om arbete med Windows-klienterMeriterande är dessutom kunskap omMicrosoft365, Windows Server, Citrix, Exchange Server, Skype for Business, System Center, Endpoint manager, Active Directory och Azure ADVirtualisering, integrationsplattformar, allmän nätverkskunskapDu arbetar proaktivt med ett lösningsorienterat fokus, du hjälper medarbetare med tekniska problem, vilket kräver hög servicekänsla, flexibilitet och samarbetsförmåga.Viss administration, dokumentering och testning ingår i tjänsten, därför är det viktigt att du är noggrann och strukturerad i ditt arbete.Stor del av felsökningen kräver god förståelse för det engelska språket. Vidare kommunicerar du väl på svenska i både tal och skrift.Om APL:s IT-enhetVi är en IT-enhet som växer och består just nu av 17 medarbetare som hanterar hela företagets IT-support och IT-infrastruktur. Vår IT-infrastruktur är Microsoft-baserad med VMware och Citrix som plattform och en hårdvarupark som består av cirka 600 klienter och mer än 300 virtuella servrar.Vi är ett kreativt och målinriktat IT-team som ständigt strävar efter att utveckla den tekniska plattformen och tillmötesgå företagets krav på IT-stöd.Omfattning: Tjänsten är en 6 månaders visstidsanställning med start 1 juni och placering i Malmö med möjlighet till förlängning.Ansökan: Sista ansökningsdag är den 7 maj 2021. Ansökan görs via länken i annonsen. Vi arbetar med löpande urvalsprocess och tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdagen.För information: Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta IT-driftschef Mattias Holmlund på telefon 010-447 93 21 eller via e-post: (mailto: mikael.henningsson@apl.se Övrigt: Innan anställning kommer du att få göra en alkohol-/drogtest samt ska du lämna in ett utdrag ur belastningsregistret.Välkommen att dela en spännande framtid med oss på APL!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-07Apotek Produktion & Laboratorier AB5687180