IT-supporttekniker 1-line Stockholm!
Sway Sourcing Sweden AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-02-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en tekniskt avancerad miljö där IT verkligen gör skillnad? Vår kund är ledande inom robusta IT- och tekniklösningar för krävande miljöer - och nu söker vi dig som vill bli en nyckelspelare i deras Workplace-team.
Om rollen
Som IT Supporttekniker får du en central roll i att säkerställa att verksamhetens IT-miljö fungerar optimalt - varje dag. Du är den självklara kontaktpunkten för användare och ser till att både hårdvara och mjukvara fungerar smidigt.
Här får du kombinera teknisk problemlösning med service i toppklass. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor, samtidigt som du får möjlighet att bidra till förbättring och utveckling av IT-processer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ge förstalinjens support via telefon, e-post och på plats
Felsöka och lösa problem inom hårdvara, mjukvara och nätverk
Installera, konfigurera och underhålla datorer, kringutrustning och programvara
Utföra uppdateringar och löpande underhåll av IT-system
Dokumentera ärenden, lösningar och IT-inventarier
Delta vid uppsättning och utrullning av ny IT-utrustning
Stötta och utbilda användare enligt best practice
Vi söker dig som
Har minst 2-3 års erfarenhet av IT-support eller liknande roll
Har goda kunskaper i felsökning av hård- och mjukvara
Är trygg i Windows-miljö
Har grundläggande nätverkskunskaper och erfarenhet av nätverksfelsökning
Har en stark servicekänsla och kan förklara teknik på ett pedagogiskt sätt
Svenskt medborgarskap (tjänsten är säkerhetsklassad)
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort (resor i tjänsten förekommer)
För att lyckas i rollen tror vi att du är strukturerad, lösningsorienterad och trivs i en miljö där kvalitet och säkerhet är i fokus. Du ser möjligheter där andra ser hinder och är lika bekväm med att arbeta självständigt som i team.
Praktisk information
Placering: Rosersberg Omfattning: Heltid (100%) Period: 16 mars 2026 - 30 juni 2026 Sista dag att ansöka är 16 mars 2026 Start: Omgående
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7306360-1866087". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden AB
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9768463