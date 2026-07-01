IT-supporttekniker - Ringhals
Humanit Stockholm AB / Supportteknikerjobb / Varberg Visa alla supportteknikerjobb i Varberg
2026-07-01
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Vi erbjuder en roll där du kommer förvalta en bred teknisk plattform, med stora möjligheter till både tekniskt lärande och personlig utveckling. Det är en inspirerande arbetsplats där trivsel, kundservice och säkerhetstänk är i fokus.
I rollen som Supporttekniker får du vara med i alla steg gällande införande, utveckling och förvaltning av kundens system och tjänster. Vi söker dig som är ansvarsfull, lösningsfokuserad och målinriktad, samtidigt som du är serviceinriktad och alltid har kunden i fokus. Som person är du snabblärd, har lätt för att sätta dig in i nya verktyg och system, och trivs och presterar i en miljö med periodvis högt tempo. Du kommer att arbeta med att ta emot, registrera, kategorisera och prioritera ärenden via telefon, portal och mail, från både kunder, interna och externa användare. Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Du kommer att lösa inkomna ärenden med kundservice och säkerhet som högsta prioritet
Hantera beställningar av tex behörigheter och konton
Koordinera och kommunicera lösningar som tas fram i samarbete med kundens system- och tekniskt ansvariga både internt och från leverantörer
Kontinuerligt bidra till att förbättra det dagliga och långsiktiga arbetet samt ta ansvar för sin egen utveckling
Bidra med din kompetens till teamet
Samarbeta med kunder och leverantörerKvalifikationer
Erfarenhet av teknisk support
Driv att arbeta med ständiga förbättringar
Känsla för att hjälpa till
Ett brinnande intresse för teknik
Förmåga att kommunicera tekniska koncept på ett enkelt sätt för olika intressenter
Relevant utbildning och/eller certifieringar är meriterande
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
💚 Humanit
Humanit handlar om att göra saker lite annorlunda, att på riktigt sätta våra anställda i fokus. Vi växer tillsammans och värdesätter engagemang och ambition. För oss är det viktigt att du får chansen att vara med och påverka vägen framåt.
I utbyte erbjuder vi kompetens- och karriärutveckling genom varierande och utmanande uppdrag. Vi är inte branschinriktade och kan därför erbjuda en fantastisk variation bland uppdragen för dig som konsult. Självklart ser vi till att du får rätt utbildning och vi är väl medvetna om att det är det livslånga lärandet som bygger vår framgång.
Tillsammans skapar vi framtiden 🚀
Tillsvidareanställning med fast månadslön
Kollektivavtal
Vi tillämpar sex månaders provanställning, inklusive maxat friskvårdsbidrag
Utvecklingsplan
Hälsoförsäkring + pension
Förskottssemester
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid och när säkerhetskontroll är genomförd. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare.
Plats: Ringhals, Väröbacka
Ansökan: Vi rekryterar löpande. Så skicka in din ansökan redan idag!
Sveriges 7:e bästa arbetsplats 2026! Humanit arbetar tillsammans med Great Place To Work för att vi skall bli Sveriges bästa arbetsplats.
Som en aktiv del i ett samhälle med kulturell och social mångfald är Humanit's ambition att präglas av inkludering och bred representation, samt vara en arbetsplats med lika möjligheter för alla. Human IT anställer, bibehåller, befordrar och i övrigt behandlar alla medarbetare och kandidater efter erfarenhet, kvalifikationer och kompetens, oavsett kön, religion, ursprung, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsvariationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6093018-2079715". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humanit Stockholm AB
(org.nr 556803-2287), https://career.humanit.se
432 85 (visa karta
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432 85 VÄRÖBACKA Arbetsplats
Humanit Jobbnummer
9986749