IT-supporttekniker - Domstolsverket
2025-12-16
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Tranemo
, Mjölby
, Motala
, Ljungby
Sveriges Domstolar söker nu en erfaren IT-supporttekniker för ett uppdrag i deras supportteam vid Domstolsverket i Jönköping. Uppdraget innebär att stötta Sveriges Domstolars cirka 7500 användare inom andralinjens IT-support och är en viktig del i att säkerställa en stabil och effektiv IT-miljö för landets rättsväsende.
Om uppdraget
Du blir en del av ett team på fem personer som tillsammans ansvarar för att ge användarstöd via telefon och ärendehanteringssystem. IT-miljön omfattar omkring 10 000 datorer, 4 000 mobiltelefoner och 800 skrivare, vilket ställer höga krav på ständig teknisk uppdatering och servicekvalitet.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Felsökning av mjukvara och hårdvara
Andralinje support
Dokumentation och framtagning av guider
SKA-krav (obligatoriska krav)
Kompetensnivå 3 enligt bilaga "Kompetensnivåer" (4 års erfarenhet inom området, självständig arbetsförmåga).
Erfarenhet av IT-support i supportfunktion.
Behärska flytande svenska i tal och skrift.
Goda kunskaper i Windows.
Erfarenhet av Microsoft-produkter.Dina egenskaper
Flexibel
Bra samarbetsförmåga
Serviceinriktad
Strukturerad
Bra problemlösande analysförmåga
Kundfokus
Initiativtagande
Ansvarstagande
Uppdragsfakta
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Omfattning: 100%
Placeringsort: Domstolsverkets lokaler i Jönköping
Arbetsform: I huvudsak på plats. Distansarbete kan i undantagsfall förekomma, men måste då befinna sig inom Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "IT-supporttekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
551 81 JÖNKÖPING Arbetsplats
Domstolsverket Jobbnummer
9648346