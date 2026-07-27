IT-supportspecialist inom Modern Workplace
Höganäs kommun Kommunledningskontoret / Supportteknikerjobb / Höganäs Visa alla supportteknikerjobb i Höganäs
2026-07-27
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I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.
Kommunledningskontoret (KLK) är en av kommunstyrelsens förvaltningar och ansvarar för att leda och samordna en mängd olika kommunövergripande uppdrag. Förutom att strategiskt styra och samordna kommunens projekt är uppdraget att vara det ultimata stödet för kommunens sju förvaltningar. Att se behov, analysera, skapa förutsättningar, komma med förslag och utmana kring saker och ting som är viktiga för kommunen, koncernen och för vår samhällsutveckling. Allt genomförs med kvalité, hjärta och en nypa attityd.
Kommunledningskontoret består av kommunkansli, HR-, ekonomi, IT-, kommunikations-, utvecklings-, exploaterings- och näringslivsavdelningen.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-27Arbetsuppgifter
IT-avdelningen en del av kommunledningskontoret
Vi söker dig som tycker om att hjälpa människor, lösa problem och bidra till att göra IT enklare, stabilare och bättre över tid.
På IT-avdelningen är vi 18 personer som arbetar med support, säkerhet, digital arbetsmiljö och utveckling av kommunkoncernens IT-miljö. Våra cirka 8000 användare finns inom bland annat skola, omsorg, administration och samhällsservice, vilket gör att vårt arbete påverkar medarbetares och invånares vardag varje dag.
Om rollen
Som IT-supportspecialist arbetar du nära verksamheten och hjälper användare med support, felsökning och användarstöd i deras dagliga arbete. Rollen är bred och varierad och omfattar både praktisk support, administration, teknisk felsökning och arbete med de plattformar och processer som utvecklar koncernens digitala arbetsplats.
Vi arbetar i en modern hybridmiljö med både molntjänster och lokal infrastruktur, där automation, integrationer och standardisering är centrala delar av vårt arbetssätt. Precis som i många IT-miljöer varierar tempot och prioriteringar kan ibland behöva förändras vid exempelvis driftstörningar eller större utrullningar.
Det här kommer du att arbeta med
• användarstöd och support till koncernens verksamheter
• felsökning av klienter, system och digitala tjänster
• Windows-, iOS- och Androidenheter
• Microsoft 365, Google Workspace och närliggande plattformar
• användar-, behörighets- och livscykelhantering av digitala identiteter (IAM)
• klienthantering och utrullningar
• dokumentation, automation och förbättring av användarupplevelsen
Vem trivs hos oss?
Förmodligen inte den som vill sitta med samma sak varje dag.
Du kommer sannolikt att trivas hos oss om du är nyfiken, gillar att lära dig nytt och vill förbättra både teknik och användarupplevelse. Du behöver inte kunna allt från början, få av oss gjorde det när vi började. Däremot tror vi att du tar ansvar för din utveckling, driver ditt lärande framåt och gärna delar kunskap med andra.
Hos oss arbetar du nära människor i hela koncernen - inte bara inom IT, utan också med lärare, vårdpersonal, administrativa funktioner och ledning. Därför tror vi att du uppskattar samarbete, bygger förtroende och kan göra teknik enkel och begriplig för andra.Kvalifikationer
Många väljer att stanna länge hos oss. Det som oftast lyfts fram är kollegorna, möjligheten att utvecklas, friheten att ta ansvar och känslan av att arbetet gör skillnad. Vi söker inte någon som vill lösa allt själv, utan någon som vill bidra till ett lag där vi tillsammans utvecklar både vår IT-miljö, våra digitala tjänster och vårt arbetssätt.
Vi är en stabil och innovativ arbetsgivare som arbetar aktivt med ny teknik, automation, säkerhet och digital utveckling för att möta framtidens behov och skapa en modern och effektiv IT-miljö.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
• erfarenhet av IT-support, servicedesk eller liknande arbete
• förmåga att kommunicera obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift
• erfarenhet av moderna klientmiljöer och molnplattformar
• vana vid Microsoft Copilot, Gemini eller liknande AI-plattformar
• ett strukturerat arbetssätt och god servicekänsla
• förmåga att prioritera och ta ansvar i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Entra ID / Microsoft Identity Manager
• Klienthanterings- och MDM-system som t.ex. Intune och Workspace ONE, SCCM
• Ärendehanteringssystem
• ITIL eller liknande arbetssätt
• hybridmiljöer med både molntjänster och lokal infrastruktur
Anställningsvillkor:
• Tillsvidareanställning, heltid
• Placering i Stadshuset i Höganäs
• Tillträde enligt överenskommelse
• Lön sätts individuellt utifrån erfarenhet och kompetens.
• Vi erbjuder bland annat flextid, semesterväxling och friskvårdsbidrag. (Du kan läsa mer om våra förmåner i separat länk nedan.)
• Arbetet sker huvudsakligen på plats tillsammans med kollegor och verksamheter. Distansarbete kan förekomma när arbetsuppgifterna och verksamheten tillåter det.
• B-körkort är ett krav för tjänsten
Registerkontroll kommer genomföras innan anställning.
Tjänsten kan komma att omfattas av säkerhetsprövning och krigsplacering i framtiden.
Låter det intressant?
Då ser vi fram emot att läsa din ansökan. Om du känner igen dig i beskrivningen och tror att du skulle trivas hos oss vill vi gärna höra från dig.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333855". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höganäs Kommun
(org.nr 212000-1165), https://www.hoganas.se/jobb--karriar/lar-kanna-oss/darfor-ska-du-jobba-hos-oss.html
263 82 HÖGANÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höganäs kommun Kommunledningskontoret Kontakt
IT-chef
Magnus Lodin 042-337100 Jobbnummer
10012116