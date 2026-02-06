IT-supportmedarbetare i Örebro!
2026-02-06
Har du ett intresse för IT och vill kombinera det med kundservice? Då kan vi ha rollen för dig! Till vår kund i centrala Örebro söker vi nu fler medarbetare till deras servicedesk. I denna roll får du dagligen lösa kunders IT relaterade problem över telefon och mail. Välkommen in med din ansökan redan idag, vi arbetar enligt löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett techbolag som erbjuder diverse IT relaterade tjänster till kunder runt om i norden. Enheten som du tillhör, servicedesken, levererar outsourcad IT-support till kunder inom privata sektorn, offentliga myndigheter, kommuner och landsting. I din roll ger du support till kunder relaterat till den hårdvara som används i kombination med kundens specifika systemlösning.
Du kommer att tillhöra ett specifikt kundteam som arbetar med en eller flera dedikerade kunder, detta innebär att du kommer bli expert på just de kunder som ditt team supporterar. Du kan förvänta dig en arbetskultur som präglas av gott samarbete med högt i tak, något som vår kund anser vara en grundpelare för att samspelat kunna leverera en god service till slutkund.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
• Ta emot och hantera supportärenden som inkommer via telefon eller mail, samt prioritera dem utifrån behov och tid.
• Lösa tekniska problem som rör allt från kontoadministration och lösenordsbyten till mer komplexa IT-relaterade ärenden.
• Säkerställa ett professionellt och serviceinriktat bemötande i varje kontakt samt vid behov hänvisa vidare mer avancerade ärenden.
VI SÖKER DIG SOM
• Har ett intresse för IT och problemlösning. Detta kan du ha erhållit genom att syssla med IT på din fritid, alternativt genom utbildning eller arbetslivserfarenhet.
• Har erfarenhet av kundkontakt, antingen från service inom exempelvis dagligvaruhandeln alternativt från en roll där du hanterat kundärenden över telefon.
• Har goda kunskaper i svenska och engelska då kundkontakt sker på båda språken i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta inom servicedesk sedan tidigare, antingen 1st line eller 2nd line support.
• Kommit i kontakt med Active Directory, Citrix eller Exchange.
Vem är du som person?
För att lyckas, och framförallt trivas i denna roll tror vi att du är en person som motiveras av att lösa problem samtidigt som du har en god kommunikationsförmåga då du dagligen kommer i direkt kontakt med slutkund. Vidare tror vi att du är någon som trivs av att arbeta mot uppsatta mål och rutiner.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
