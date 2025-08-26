IT-supportkonsult till kund inom offentlig sektor
Centric Professionals AB / Supportteknikerjobb / Kungsbacka Visa alla supportteknikerjobb i Kungsbacka
2025-08-26
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centric Professionals AB i Kungsbacka
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Kungälv
eller i hela Sverige
Vi söker nu en engagerad och serviceinriktad IT-supportkonsult till vår kund inom offentlig sektor i Kungsbacka. Du kommer att spela en viktig roll i att säkerställa att användarna får snabb och professionell hjälp med sina IT-relaterade frågor.
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
• Ge IT-support via telefon och fjärrstyrning
• Hantera och lösa supportärenden via ärendehanteringssystem
• Kommunicera tydligt och professionellt både muntligt och skriftligt på svenska
• Arbeta enligt vår offentliga kunds processer och arbetssätt
Din profil och kvalifikationer
• Erfarenhet av IT-support via telefon
• Praktisk erfarenhet av att ge IT-support via fjärrstyrning
• Praktisk erfarenhet av att hantera supportärenden i ett ärendehanteringssystem
• Fullföljd gymnasieutbildning
• B-körkortDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, punktlig och har ett starkt kundfokus. Du har en utmärkt förmåga att bemöta kunder professionellt och lösningsorienterat.
Du erbjuds
Hos vår kund får du möjligheten att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du blir en del av ett trevligt och samarbetsinriktat team. Uppdraget är långsiktigt och ger dig både trygghet och chans att växa inom IT-supportområdet.
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande och roliga aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under trevliga och avslappnande former.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, och med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras kollektivavtal med Unionen.
Mathias Gyllander
• 46 734159368Mathias.Gyllander@centric.eu Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "188516602". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centric Professionals AB
(org.nr 556718-3693), https://careers.centric.eu/ Arbetsplats
Centric Kontakt
CENTRIC Sweden Mathias.Gyllander@centric.eu +46 734159368 Jobbnummer
9476236