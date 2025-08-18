IT-supportansvarig till Svenska Filminstitutet
Supportteknikerjobb
2025-08-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Svenska Filminstitutet är en samlande röst för filmen i Sverige och en mötesplats för upplevelser och insikter som stärker filmen i alla led. Vi bevarar och tillgängliggör det svenska filmarvet, verkar för att barn och unga har goda kunskaper om film och rörlig bild, stödjer produktion, distribution och visning av värdefull film samt representerar den svenska filmen internationellt. Genom en mångfald av berättelser möjliggör vi för fler att skapa, uppleva och berikas av film.
Vill du vara en viktig kugge i en av Sveriges mest spännande kulturinstitutioner? På Svenska Filminstitutet får du chansen att arbeta i en inspirerande miljö där film och kultur står i centrum. Vi är en samlande röst för filmen i Sverige och arbetar för att bevara vårt filmarv, stärka filmkunnandet och främja mångfald av berättelser - både nationellt och internationellt. Om rollen
Som IT-supportansvarig blir du spindeln i nätet för vår IT-miljö och den som ser till att cirka 130 medarbetare får den hjälp de behöver - oavsett om det gäller datorer, telefoner, mötesteknik eller användarkonton. Du arbetar nära kollegorna på vår IT-enhet och är en nyckelperson i att utveckla och förbättra vår IT-leverans.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ansvara för, och utveckla, vår IT-supportfunktion
Du leder och samordnar IT-supporten, löser dagliga ärenden och utvecklar arbetssätt, rutiner och verktyg. Du säkerställer snabb hjälp och hög, jämn kvalitet.
Ge support för datorer (Windows och Mac), mobiltelefoner och surfplattor
Du felsöker och åtgärdar problem i PC-, Mac- och iOS-miljöer, från enklare installationer till avancerad felsökning.
Hantera användarkonton och rättigheter i Active Directory och Microsoft 365 (M365/O365)
Du administrerar användarkonton, grupper och behörigheter i Active Directory och Microsoft Entra ID, samt hanterar Microsoft 365-miljöer inklusive Exchange Online, Teams, SharePoint och Intune.
Säkerställa fungerande teknik i mötesrum och vid digitala möten
Du säkerställer att mötesrummens teknik fungerar optimalt och bistår vid behov vid större möten, evenemang och digitala sammankomster.
Hålla enklare utbildningar vid systemuppdateringar och onboarding
Du håller utbildningar och onboarding för medarbetare vid systemuppgraderingar och nya funktioner, så att alla kan använda våra verktyg effektivt från dag ett.
Bidra till rutiner och processer som höjer vår IT-service
Du utvecklar och dokumenterar processer, rutiner och guider för att höja IT-leveransen och förbättra användarupplevelsen i hela organisationen.
Vi söker dig som har:
Gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom IT, eller motsvarande erfarenhet.
Minst två års dokumenterad erfarenhet av IT-support i Microsoft-miljö.
Mycket goda kunskaper i Windows 10/11, Office 365 och Microsoft Teams.
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med iOS-enheter (iPhone, iPad) och gärna blandmiljö Mac/PC.
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Kunskap om och erfarenhet av Azure, Entra, ITIL
Som person är du självgående, strukturerad och serviceinriktad. Du har ett genuint engagemang för att hjälpa människor och är både tålmodig och lösningsorienterad. Du är prestigelös, har lätt för att samarbeta och bidrar med en positiv energi i vardagen.
Vi erbjuder
Hos oss väntar en spännande och utvecklande roll på en av Sveriges mest betydelsefulla kulturinstitutioner. Här får du inte bara vara en del av en kreativ och meningsfull verksamhet, utan också en unik möjlighet att påverka och vidareutveckla IT-leveransen i hela organisationen - och därmed bidra till att stärka förutsättningarna för svensk film och kultur.
Ansökan
Svenska Filminstitutet vill vara en attraktiv arbetsplats som utmärks av en strävan att vara fri från diskriminering och ge lika möjligheter för alla. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter då vi strävar mot en breddad representation i organisationen.
Skicka in ansökan med CV och personligt brev senast den 28 augusti 2025. Rekryteringen har diarienummer SFI-2025-1729.
Anställningen är en tillsvidaretjänst med sex månaders provanställning och tillträde omgående eller enligt överenskommelse. För ytterligare information om tjänsten kontakta Thomas Evertsson Norrevik, IT-chef, 08-665 11 00. Fackliga företrädare är Tomas Johansson, ST-Kultur tel 08-665 11 35 samt Torkel Stål, Saco tel 08-665 11 40.
Observera att i princip allt material som inkommer till Filminstitutet blir allmän handling och kan komma att begäras ut. Filminstitutet är skyldigt att lagra ansökningar i två år och även lämna ut alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Svenska Filminst
, http://www.filminstitutet.se Arbetsplats
Svenska Filminstitutet Kontakt
Maja Hulten maja.hulten@filminstitutet.se 08-6651297 Jobbnummer
9462047