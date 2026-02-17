IT-support till Axfood IT
Har du erfarenhet av service och ett genuint intresse för IT - och vill växa vidare inom området? Hos Axfood IT får du chansen att utvecklas och utmanas i en roll som IT-support på ett av Nordens största bolag inom dagligvaruhandeln.Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 6 månader med god chans till förlängning.
Uppdragstiden blir en ömsesidig testperiod där du som konsult har samma trygghet som en anställd. Ett konsultuppdrag ett bra sätt att testa olika uppdrag, knyta kontakter och bygga upp ett konkurrenskraftigt CV.Om företaget
Axfood är en av Nordens största aktörer inom dagligvaruhandeln med butiker som Hemköp och Willys. IT-organisationen består i dagsläget av ca 200 anställda fördelade på utveckling och leverans. Axfood är ett bolag som ligger långt fram i tekniken och som ständigt utmanar för att ligga i framkant gällande digitalisering för att ha marknadens nöjdaste kunder.Dina arbetsuppgifter
I rollen som IT-support på Axfood IT ger du support till företagets butiker, lager och kontor i en bredd av IT-relaterade frågor. Det kan handla om allt från användar- och behörighetsärenden till felsökning av teknisk utrustning, applikationer och systemstöd i både kontors- och verksamhetsnära miljöer. Du är en viktig del i att säkerställa att dagliga IT-funktioner fungerar smidigt och effektivt för hela organisationen. Du ansvarar för inkommande ärenden, som primärt inkommer via telefon och som därefter registreras i ärendehanteringssystemet. Du stöttar såväl medarbetare som användare i deras IT-miljö, vilket innebär att du kommer i kontakt med en variation av ärenden kopplade till bland annat Office 365, Windows, Active Directory och SAP.
I inledningen av din anställning får du en gedigen introduktion i system och arbetssätt.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avslutad gymnasial utbildning, gärna med teknisk/IT-inriktning
IT-intresse
Du uttrycker dig väl i svenska och engelska, i såväl tal som skrift
Erfarenhet av arbete i matbutik är meriterande
För att passa i denna roll tror vi att du har en god känsla för service och är van vid att hantera stressande situationer på ett lugnt och metodiskt sätt. Vidare är du noggrann och har ett sinne för detaljer. I rollen ger du support både genom telefon och mejl varav du som person känner dig trygg med att ta kontakt och kommunicera med nya människor. Därtill bör du trivas med att arbeta i grupp samt att lösa problem, både självständigt såväl som i grupp.
Övrig information
Start: Mars 2026 Plats: Torsplan, Stockholm Lön: Enligt överenskommelse Omfattning: Heltid
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
