IT-support / Servicedesk till långsiktig tjänst i Varberg
SJR söker för vår kunds räkning en IT-support / Servicedeskmedarbetare. Vår kund är ett växande bolag med starkt fokus på samarbete, innovation och en trivsam företagskultur. Detta är en långsiktig tjänst på heltid med start enligt överenskommelse. Placering är i Varberg.
Du blir en del av ett engagerat IT-team där du arbetar nära verksamheten och har en viktig roll i den dagliga IT-driften. Rollen är operativ med fokus på användarstöd, felsökning och hantering av arbetsplatsnära IT-miljöer. För rätt person finns även goda möjligheter att utvecklas vidare inom exempelvis molntjänster, serverdrift och andra centrala IT-områden. Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
I rollen som IT-support / Servicedesk arbetar du brett med att ge support i vardagen, se till att tekniken fungerar och hjälpa kollegor med deras IT-relaterade frågor. Du kommer även att vara delaktig i olika IT-projekt.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Hjälpa användare med IT-frågor och enklare felsökning
• Support och användarstöd till slutanvändare i organisationen
• Felsökning och problemlösning av hård- och mjukvara
• Installation, konfigurering och underhåll av datorer, klienter, applikationer och kringutrustning
• Löpande förvaltning av arbetsplatsmiljöer såsom Windows, Microsoft 365, behörigheter och nätverk
• Ärendehantering och dokumentation i servicedesksystem
• Samarbete med kollegor inom IT för att förbättra och utveckla IT-miljön
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har ett genuint intresse för IT och trivs i en roll där service, problemlösning och kommunikation står i centrum.
Som person är du lösningsorienterad, strukturerad och serviceinriktad. Du har lätt för att skapa förtroende, är pedagogisk i ditt sätt att kommunicera och kan behålla lugnet även i situationer med högt tempo. Du arbetar både självständigt och i team och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av arbete inom servicedesk eller teknisk support
• Grundläggande kunskaper inom Windows, Microsoft 365, nätverk och klienthantering
• God förmåga att kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska
• En vilja att utvecklas långsiktigt inom ITSå ansöker du
För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Frida Dalevik. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan. Alla ansökningar och kontakter hanteras konfidentiellt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Götgatan 16 Västra götalands län (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
SJR Kontakt
Frida Dalevik frida.dalevik@sjr.se +46 70 207 11 31 Jobbnummer
9840114