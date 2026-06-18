IT-support på deltid!
Nova Health Group AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-06-18
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Om Nova Psykiatri
Nova Health Group grundades med en vision om att revolutionera psykiatrin och behandling av psykiska ohälsa. Vi strävar efter att erbjuda en modern och patientcentrerad vårdupplevelse. Vi vill erbjuda bästa Europas bästa utredning och behandling för personer med ADHD, Autism och annan psykiatrisk problematik. Vi arbetar idag mot våra patienter med varumärkena Nova Psykiatri och Karla Psykiatri, men med fler företag på gång inom gruppen.
Dagens psykiatri präglas av traditionella metoder och ett ofta långsamt arbetssätt, där tekniska framsteg och patientens behov sällan står i fokus. Många patienter har svårt att navigera i ett komplext offentligt system eller vänder sig till stora vårdgivare där de riskerar att bli en anonym siffra i mängden. Vi har valt att göra saker annorlunda genom att sätta patienten i centrum och erbjuda psykiatrisk vård med en femstjärnig service. Vår strategi bygger på patientupplevelse, kvalitet och effektivitet, där vi använder modern teknik och innovativa arbetsmetoder för att ständigt förbättra och utveckla vår verksamhet.
Vårt engagerade team är kärnan i vår verksamhet och består främst av psykologer, läkare och sjuksköterskor. Nova grundades 2024 och har idag +50 medarbetare – och vi växer snabbt. Nu söker vi fler drivna personer som vill vara med och forma framtidens psykiatri tillsammans med oss. Vi lägger mycket fokus på att anställa Sveriges duktigaste medarbetare, men även att folk ska trivas bättre här än någon annanstans.
Novas vision är att visa hur psykiatri kan fungera, för såväl patienter som för medarbetare. Vi tror det går att göra mycket bättre. Vi drivs av att hela tiden förbättra patientnöjdheten, hålla hög kvalitet, och samtidigt höja effektiviteten genom minskad administration. Vi tror att vi når allt detta genom att ha kul tillsammans, våga göra misstag, samt genom att våga sträva mot att vara bäst på det vi gör.
Om rollen
Du kommer att arbeta nära vår IT-ansvarige med fokus på att hålla vår IT-miljö välorganiserad och våra medarbetare produktiva. En stor del av arbetet handlar om on- och offboarding av enheter och arbetsplatser — att se till att varje medarbetare har rätt utrustning, korrekt konfigurerad och redo att använda. Vi arbetar i en modern teknikmiljö med macOS, Microsoft 365 och Intune, och vi söker någon som vill vara med och upprätthålla den standarden.
Tjänsten är på deltid och platsbaserad på vårt kontor — perfekt för dig som studerar och vill ha ett flexibelt extrauppdrag.
Primära arbetsuppgifterna:
Sätta upp och konfigurera datorer för nyanställda så att de är redo från dag ett
Samla in och återställa utrustning när medarbetare slutar
Hjälpa till med inköp av kringutrustning vid behov
Se till att alla arbetsplatser är utrustade med fungerande utrustning — och att det ser professionellt och enhetligt ut
Registrera och hålla utrustning uppdaterad i vårt inventariesystem i samband med on- och offboarding
Vara första kontaktperson vid tekniska frågor och hantera ärenden i vårt ärendehanteringssystem
Bidra till att förbättra och standardisera våra tekniska rutiner och arbetssätt
Vem vi söker
Du är teknikintresserad, serviceminded och den typen av person som faktiskt tycker det är kul att lösa problem och hjälpa andra. Du behöver inte vara IT-proffs — men du ska ha ett genuint intresse för teknik och inte vara rädd för att felsöka, googla och testa dig fram.
Vi söker dig som:
Är teknikintresserad och bekväm med att hantera datorer och kringutrustning (gärna Mac)
Studerar eller har en annan huvudsysselsättning — detta är ett flexibelt extrauppdrag
Trivs i en roll där du dagligen möter och hjälper kollegor
Tycker det är kul att felsöka och klura ut varför något inte funkar
Är lösningsorienterad och tar egna initiativ
Är självgående och klarar av att arbeta utifrån satta uppgifter utan detaljstyrning
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av IT-support eller liknande tekniska roller
Erfarenhet av eller goda kunskaper i Microsoft 365-paketet (Teams, Outlook, SharePoint, Entra m.m.)
Har erfarenhet av att hantera och konfigurera datorer och mobila enheter
Intresse för eller kunskap inom AI och hur det kan användas i arbetet
Tidigare erfarenhet av IT-support eller liknande tekniska roller
Varför Nova
Du får vara med på en fantastisk resa där vi förhoppningsvis kan bygga Europas största och bästa bolag inom mental health, där vi hjälper våra kunder på riktigt.
Stor grad av frihet och eget ansvar, med så lite interna möten som möjligt.
Flexibla arbetstider. Möjlighet att lägga upp arbetsveckorna på ett sätt som passar dig.
Var med och påverka och förbättra verksamheten om du vill. Förbättringsidéer uppmuntras starkt.
Sociala aktiviteter tillsammans såsom AWs, fester och events tillsammans med kollegor.
Ansökningsprocess
Ansökan: Fyll i dina kontaktuppgifter, ladda upp ditt CV och skriv en kort introduktion om dig själv.
CV-granskning: Vi granskar ansökningar löpande och bedömer erfarenhet, meriter och hur väl du passar för rollen.
Logiskt test: Som nästa steg får du genomföra ett digitalt logiskt test (ca 10 minuter). Testet används som ett komplement till intervjuerna för att stödja en strukturerad och objektiv bedömning.
Videointervjuer: Kandidater som går vidare bjuds in till en eller två videointervjuer via Teams. Samtalen fokuserar på din erfarenhet, ditt teknikintresse och hur du tänker kring problemlösning.
Slutintervju (på plats i Stockholm): Det sista steget är en intervju på vårt kontor i Stockholm.
Omfattning: Deltid (omfattning 8-20 timmar per vecka)
Plats: På vårt kontor i Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7926541-2060448". Arbetsgivare Nova Health Group AB
(org.nr 559361-8332), https://novapsykiatrisverigeab.teamtailor.com
Narvavägen 12 (visa karta
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115 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Nova Psykiatri Jobbnummer
9971051