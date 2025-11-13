IT-support | Lernia Bemanning & Rekrytering | Hofors
Lernia Bemanning AB / Supportteknikerjobb / Hofors Visa alla supportteknikerjobb i Hofors
2025-11-13
, Ovanåker
, Sandviken
, Hedemora
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Hofors
, Sandviken
, Hedemora
, Falun
, Ockelbo
eller i hela Sverige
Är du redo för nästa steg i din karriär? Som IT-support hos vår kund i Hofors får du chansen att vara en del av ett härligt team där din serviceförmåga och kommunikation står i centrum. Utvecklas i en miljö där varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter!Publiceringsdatum2025-11-13Om tjänsten
Som IT-support kommer du att hantera ärenden via dator, telefon eller hands-on i industrimiljö där du får dra på dig skyddsutrustning och gå ut i produktionen. Hantering av ärenden sker genom att registrera, fördela och uppdatera dem, eskalera olösta ärenden till högre nivåer samt delta i servicedeskrelaterade projekt.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har goda datorkunskaper och förmågan att snabbt sätta dig in i nya system. Du behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift, vilket är avgörande för att effektivt kommunicera och hantera ärenden i en global organisation. Erfarenhet från arbete inom kundtjänst eller servicesektorn är ett krav, liksom förmågan att arbeta självständigt med eskalering av ärenden när det behövs.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
• IT-teknisk kompetens och/eller ett brinnande intresse för IT och teknik
• erfarenhet av att kommunicera med kunder via telefon
• erfarenhet inom servicebranschen, kundservice eller support
Förmåga att snabbt prioritera och identifiera vad som behöver göras är en fördel. Erfarenhet av att arbeta i högt tempo och att delta i servicedeskrelaterade projekt är också värdefullt. God kommunikativ förmåga och vana vid många kontaktytor bidrar till att du lyckas i rollen.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post: bemanning@lernia.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9604253