IT-support koordinator till stort bolag i Kista
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-10-31
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Bli en nyckelspelare i ett techföretag i Kista! Arbeta med access, säkerhet och administration i ett litet team med fokus på kvalitet och utveckling.
Vi söker en noggrann och tekniskt intresserad person som vill arbeta med administration och säkerhet i ett större techföretag i Kista. I rollen hanterar du access- och säkerhetskort, startar upp nya accesser samt stödjer med systemadministration och support via telefon och mail. Du blir en viktig del av teamet och bidrar till att våra interna processer fungerar smidigt.Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
• Administrera och uppdatera access- och säkerhetskort
• Ta emot beställningar och aktivera nya accesser
• Support via mail och telefon
• Arbeta i flera system, inklusive interna IT-system
• Samarbeta med säkerhetsleverantörer (t.ex. Bravida)
• Hantera monotona och detaljpräglade uppgifter med hög noggrannhet
Start: 1 januari
Omfattning: Heltid, på plats 5 dagar/vecka
Plats: Kista
Anställningsform: Initialt konsult, med möjlighet till övertag hos kund
Erbjuds i tjänsten:
• En långsiktig och stabil roll i ett techföretag
• Ett litet team med nära samarbete och fokus på kvalitet
• Goda möjligheter att utveckla både tekniska och administrativa färdigheter
DETTA SÖKER VI
• Har erfarenhet av IT-system, gärna support eller administration
• Har förståelse för säkerhet och besökshantering
• Är tekniskt intresserad och nyfiken
• Har grundläggande Excel-kunskaper
• Tål monotona uppgifter och har uthållighet
• Kan prioritera och arbeta självständigt
• Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av systemet Integra
• Erfarenhet från säkerhetsbranschen
Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Sveavägen 151 (visa karta
)
113 46 STOCKHOLM Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Victoria Henningsson sthlm.it.admin@studentconsulting.com Jobbnummer
9584097