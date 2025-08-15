IT-support i början av sin karriär till långsiktigt uppdrag
2025-08-15
Randstad Digital letar efter en it-supporttekniker i början av sin karriär. Du kanske har nyligen gått ut gymnasiet och har erfarenhet inom kundtjänst eller teknisk support och vill gå vidare för att jobba med mer avancerad felsökning och problemlösning. Eller så har du bytt karriär och är redo att testa en ny bana. Är detta ditt nästa jobb?
I den här rollen kommer du att arbeta med support på 1st line nivå och serva omkring 900 användare i Sverige och andra delar av Europa med ärenden inom framförallt Microsoftprodukter.
Du kommer att arbeta med en bredd av ärenden, både enkla, vanligt förekommande men även komplexa ärenden som du kan grotta ner dig i. Det kan vara allt från kontohantering till ärenden inom nätverk eller affärssystem.
Dina kollegor kommer att sitta med dig på plats i Väröbacka men finns även på andra kontor. Arbetstiderna är måndag till fredag, 07.00-15.30
Du ansöker på www.randstad.se,
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta carolina.klockaregullesjo@randstad.se
.
För Randstad är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Randstad Digital är din karriärpartner inom IT och digital transformation. Som konsult hos oss får du konkurrenskraftig lön, förmåner och kollektivavtalade villkor. Din konsultchef, som alltid finns nära till hands, ser till att du får varierande och utvecklande uppdrag på olika företag, inom olika branscher. Som din karriärpartner tillämpar vi vår talangcentrerade strategi som sätter din utveckling i fokus, vilket hjälper dig att uppnå din fulla potential och öppnar upp för nya spännande karriärmöjligheter.
Ansvarsområden
Ärendehantering
Dokumentation
Felsökning
Hantering av licenser
Delta i olika projekt och uppdragKvalifikationer
För att kvalificera för rollen behöver du ha en teknisk utbildning på gymnasie- eller högskolenivå och något års erfarenhet av support/kundtjänst.
Vi ser gärna att du har kunskaper kring Microsoft Active Directory, SCCM och Exchange och är van att arbeta i någon typ av ärendehanteringssystem.
Vi letar efter dig som har ett stort IT-intresse, du kanske bygger dina egna datorer, eller lär dig programmering på fritiden. Som person behöver du ha en utvecklad känsla för service och motiveras av att hjälpa andra.
I den här tjänsten behöver du behärska flytande svenska och engelska.
Då kollektivtrafiken till vår kund inte är så utbyggd är det en stor fördel om du har körkort och bil för att kunna ta dig dit smidigt.
Denna roll är säkerhetsklassad vilket innebär att du bland annat inte kan ha något belastningsregister och den ställer höga krav på integritet.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
