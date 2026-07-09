IT-support/helpdesk sökes!
Perido AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-07-09
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Brinner du för IT-support och att hjälpa människor i deras digitala vardag? Trivs du i en roll där du får kombinera teknisk problemlösning med hög servicekänsla? Vill du bli en del av ett engagerat team där IT är en viktig del av verksamhetens framgång?Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Vi på Perido hjälper vår kund att hitta dig som vill arbeta som IT-support/helpdesk efter sommaren, vecka 33–36. Kundföretaget är en framgångsrik advokatbyrå med cirka 550 medarbetare. Du arbetar på plats på kundens kontor i Stockholm.Arbetsuppgifter
Som IT-support/helpdesk arbetar du med att ge användarsupport och säkerställa en välfungerande IT-miljö. Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor och ett stort eget ansvar, där du bidrar till hög service, snabba lösningar och en stabil teknisk vardag.Dina arbetsuppgifter
Ge användarsupport via helpdesk och på plats på kontoret.
Hantera applikationssupport, främst inom Microsoft Office.
Installera och konfigurera datorer, mobiltelefoner och annan IT-utrustning.
Felsöka och åtgärda problem inom hårdvara, programvara och kommunikation.
Hantera skrivare och konferensteknik samt säkerställa att den fungerar.
Ge användarstöd och leverera service med hög kvalitet.
Dina egenskaper
För att trivas i rollen är du serviceinriktad, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för både människor och IT. Du arbetar självständigt, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och har samtidigt lätt för att samarbeta med andra. Du är engagerad, kvalitetsmedveten och behåller ett konstruktivt arbetssätt även i situationer med högt tempo eller tidspress.
Låter detta som en spännande tjänst?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Gymnasial utbildning och minst två års erfarenhet från en liknande roll
Goda kunskaper i MS Office
Goda kunskaper i Active directory, hårdvaruthantering och konferensteknik
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift
Meriterande:
Kunskap inom Azure och Powershell samt ITILTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2026-08-28, möjlighet till förlängning finns. Start 2026-08-03.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35919 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35919". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), https://perido.se/lediga-jobb/ Jobbnummer
9998591