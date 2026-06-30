IT-support
Bravura Sverige AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-06-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Trivs du i en roll där service, teknik och samarbete står i centrum? Här får du arbeta i en etablerad servicedeskmiljö med komplexa ärenden, tydliga processer och goda möjligheter att växa i din roll.Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att företaget har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och företaget en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.Om företaget
Vi söker nu en IT-support till ett uppdrag hos en välkänd aktör inom IT-tjänster. Du blir en del av en etablerad Service Desk i Solna, Stockholm, där ett större team levererar IT-support till en av organisationens största kunder.
Teamet består av cirka 48 kollegor med varierande erfarenhetsnivå, där kunskapsdelning, struktur och samarbete är centralt. Arbetet sker i nära dialog med både kollegor och ledare, i en miljö som präglas av tydliga arbetssätt, ansvarstagande och ett öppet klimat.Dina arbetsuppgifter
I rollen som IT-support arbetar du med att ge högkvalitativ IT-support till slutanvändare via flera kanaler. Målet är att lösa så många ärenden som möjligt redan vid första kontakt, samtidigt som du hanterar mer komplexa incidenter strukturerat och metodiskt.
Du arbetar i etablerade processer för incident-, problem- och förändringshantering och använder moderna verktyg för ärendehantering, felsökning och fjärrsupport. Kunskapsarbete är en naturlig del av vardagen, där både befintlig dokumentation och egna erfarenheter används och delas.
Ge IT-support till slutanvändare via telefon, mejl och chatt
Felsöka och lösa tekniska problem med hjälp av fjärrstyrnings- och automationsverktyg
Hantera och prioritera incidenter i ärendehanteringssystem (ServiceNow)
Arbeta enligt etablerade processer för incident-, problem- och förändringshantering
Bidra till och använda en gemensam kunskapsdatabas enligt KCS-metodik
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Minst 12 månaders erfarenhet av IT-support eller kundtjänstarbete
Erfarenhet av att arbeta i ärendehanteringssystem
Intresse för IT och kundservice
God kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska
Vana att arbeta med flera ärenden parallellt
Meriterande:
Erfarenhet av arbete i större servicedesk- eller supportorganisation
Erfarenhet av ServiceNow eller liknande system
Intresse för vidareutveckling inom IT och/eller ledarskap
För att trivas i rollen är du serviceinriktad och har ett tydligt kundfokus i ditt arbete. Du tar ansvar för dina uppgifter, arbetar strukturerat och håller en jämn kvalitet även när tempot är högt. Du har lätt för att samarbeta, delar gärna med dig av kunskap och ser värdet i att arbeta enligt gemensamma arbetssätt. Samtidigt är du nyfiken, lösningsfokuserad och motiveras av att utvecklas – både tekniskt och professionellt.
Övrig information
Start: 2026-05-04 Plats: Solna, Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig!
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Brillante Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7992101-2077758". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9985158