IT-support 2nd line - Xt IT AB - Supportteknikerjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Xt IT AB

Xt IT AB / Supportteknikerjobb / Stockholm2020-08-26Vi söker en trevlig och social supporttekniker med några års vana.Dina arbetsuppgifter är:Felsöka nätverkAgera systemadministratör på kontoretHjälpa de olika butikerna som finns utspridda i landet med betalterminaler etcDiverse arbete i serverrummet. Se till att allt fungerar därOrdna med skrivare, AD, Office365 etcAccessfrågor, lösenord, licenser etcFinnas tillgänglig och hjälpa till vid utrullning av mjukvaraDu kommer att sitta i längre uppdrag hos spännande kund i Stockholm. Under första tiden sker mycket av arbetet på distans.Mycket god svenska och engelska i tal och skrift är ett krav för detta uppdrag.2020-08-26Sista dag att ansöka är 2020-09-06XT IT ABMolinsgatan 212020 STOCKHOLM5333390