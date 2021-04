IT-support - Windowsmiljlö - Modis Sweden AB - Supportteknikerjobb i Göteborg

Modis Sweden AB / Supportteknikerjobb / Göteborg2021-04-14Söker du efter nästa spännande utmaning inom IT med start omgående? Modig Göteborg letar nu efter en 1st-line supporttekniker för kunds räkning. Vi erbjuder möjligheten att arbeta på distans i denna tjänst under rådande pandemi, emellertid kommer arbete på plats hos kund att återgå någon gång under året.Om rollen:Du kommer att sitta i ett öppet kontorslandskap (när detta är möjligt igen) där hela teamet sitter och tjänsten är placerad i Torslanda. Du kommer via telefon/mail/chatt att ta emot inkommande ärenden där det är interna medarbetare som ringer in med IT-relaterade ärenden. Komplexiteten på frågorna varierar men det kan röra sig om användar- och lösenordshantering, Microsoft Office-frågor, Windows, VPN-problem, Active Directory mm. Du kommer att få en utbildning under de första veckorna som säkerställer att du är helt redo för att ta dig an jobbet. Till din hjälp kommer du därefter även att ha tillgång till deras Knowledge Base där du kan söka efter diverse lösningar.Start: OmgåendeOmfattning: 100%Arbetstider: vardagar och kontorstiderPlacering: TorslandaVem är du?Främsta egenskapen är att du har ett brinnande intresse för IT, problemlösning och att hjälpa andra. Du är som person serviceinriktad och behärskar svenska flytande i både tal och skrift. Har du antingen någon form av IT-relaterad utbildning (gymnasial eller KY/YH) så är detta mycket meriterande. Det är också meriterande med arbetslivserfarenhet från liknande roller. Vi ser också gärna att du är lösningsorienterad, tycker om problemlösning, är flexibel och pedagogisk. Detta är en stor möjlighet för dig som har ett brinnande intresse inom IT att få gedigen erfarenhet och kunskap inom branschen och påbörja din IT-karriär.Om ModisPå Modis strävar vi ständigt efter att hjälpa våra kunder och konsulter att bli framgångsrika. Som konsult är du vår högsta prioritet och när du behöver oss kommer vi att vara där för dig. Vi introducerar dig i vår verksamhet, våra nätverk och våra kunder. Dina synpunkter värdesätts och för att hålla oss i framkant är du aktiv i Modis affärsutveckling och tillsammans skapar vi erbjudanden till marknaden.Genom att bli vår kollega kommer din vardag som konsult vara varierad med uppdrag i olika projekt i diverse branscher, system och miljöer. Din erfarenhetsbank kommer att växa liksom ditt sociala och professionella kontaktnät. Som konsult omfattas du av kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård, friskvårdsbidrag och rabatter på träningskort. För att vi ska få mer av varann ordnar vi regelbundet med sociala aktiviteter.Modis levererar en bred bas av tjänster och kompetenser inom IT/Teknik-konsult- och specialistmarknaden. Vår verksamhet har sin grund i våra värderingar och våra tjänster präglas av snabbhet, enkelhet och kvalitet. Modis finns representerade i USA, Kanada, Europa med över 100 kontor och med mer än 600 000 kollegor i uppdrag varje dag.Låter detta intressant?Sök då in till oss på Modis så snart som möjligt! Vi hanterar ansökningar löpande. Du ansöker via vårat formulär på våran hemsida.Vi ser fram emot att läsa din ansökan!NyckelordSupporttekniker, 1st-line, Windows Remotetekniker, IT-support, IT, Juniora supporttekniker, Servicedesk, Service desk analyst, Kundtjänst, Helpdesktekniker, First Line, First Line supporttekniker, First Line support, Teknisk support, Supportmedarbetare, IT-supporttekniker, IT supporttekniker, IT support, Helpdeskansvarig, Juniora supportteknikermedarbetare, Kundtjänstmedarbetare, 1st line support, 1:st line supporttekniker, Serviceenheten, KundservicepersonalVaraktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-14Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-13Modis Sweden AB5691773