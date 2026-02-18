IT-student med intresse för drift och cybersäkerhet
2026-02-18
Studerar du IT och vill få praktisk erfarenhet inom drift, support och modern säkerhetsteknik? Här får du en bred roll där du kombinerar användarsupport med möjlighet att på sikt utvecklas inom IT-säkerhet och infrastruktur.
OM TJÄNSTEN
Som IT-support kommer du att arbeta nära verksamheten och vara en viktig del i att säkerställa en stabil och säker IT-miljö. Du stöttar användare i deras dagliga arbete samtidigt som du får insyn i drift, automatisering och säkerhetsarbete.
Detta är en perfekt roll för dig som vill bygga en långsiktig karriär inom IT-drift eller cybersäkerhet.
Dina arbetsuppgifter
• Ge teknisk support till användare i kontorsmiljö
• Felsöka datorer, skrivare och mobiltelefoner
• Installera och konfigurera arbetsstationer
• Administrera användarkonton och behörigheter i Active Directory och/eller Azure AD
• Arbeta i Microsoft 365 (Outlook, Teams, Office)
• Delta i förbättringsarbete kopplat till IT-miljö och säkerhet
• Stötta vid utrullning av enheter och applikationer
VI SÖKER DIG SOM
• Pågående eftergymnasial utbildning inom IT eller liknande och tar examen tidigast Juni 2027
• Erfarenhet av IT-support, service desk eller liknande (arbete eller praktik)
• Goda kunskaper i Microsoft 365
• Grundläggande kunskap i Active Directory eller Azure AD
• Vana att felsöka datorer och enklare IT-relaterade problem
• God servicekänsla och kommunikativ förmåga
Det är meriterande om har
• Erfarenhet av Microsoft Intune eller Autopilot
• Grundläggande nätverkskunskap (t.ex. VPN)
• Arbetat i ärendehanteringssystem
• Intresse för IT-säkerhet eller erfarenhet av Microsoft Defender
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Hjälpsam
• Respektfull
För att bli aktuell för rollen kommer du behöva uppvisa belastningsregister.
Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
