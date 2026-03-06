IT-strateg till Kommunledningsförvaltningen
Sjöbo kommun, Utvecklingsenheten / Datajobb / Sjöbo Visa alla datajobb i Sjöbo
2026-03-06
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöbo kommun, Utvecklingsenheten i Sjöbo
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Ser du möjligheter där andra ser utmaningar? Kan du översätta behov till tekniska lösningar? Trivs du med både rutiner och snabba puckar? Tycker du om att skratta med dina kollegor? Sjöbo kommun söker nu en IT-strateg. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Vi söker en strukturerad, lösningsfokuserad och självgående person som kan arbeta både strategiskt och nära verksamheterna. Som IT-strateg är du anställd på Kommunledningsförvaltningen som har ett 50-tal anställda.
Kommunens IT-drift är utlagt och sköts av IT-kommuner i Skåne AB (Unikom) sedan några år tillbaka. Sjöbo kommun äger och driver bolaget tillsammans med fem andra kommuner. Ditt uppdrag är att vara en del av navet mellan kommunens verksamheter och Unikom. Du är nyfiken på teknik och vill förenkla arbetsprocesser samt bidra till att göra vardagen smidigare och verksamheten mer effektiv.
Du kommer arbeta dels på ledningsnivå, genom att vara inspiratör och ge råd åt förvaltningarna, dels på verksamhetsnivå där du stöttar med din specialistkompetens så att verksamheterna kan förstå och uttrycka sina behov, till exempel i olika IT-projekt.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är lyhörd, pedagogisk och tydlig i din kommunikation. Du skapar goda relationer och har en helhetssyn med förmåga att se samband mellan olika delar och föreslå förbättringar. Tjänsten innehåller även administrativa uppgifter, som dokumentation och behörighetsadministration, vilket säkerställer kvalitet och ordning i systemen.
Viktiga uppgifter i rollen är att:
• Säkerställa att IT-lösningarna möter verksamhetens behov.
• Omsätta verksamhetsbehov till teknisk kravställning.
• Hålla ihop och förvalta IT-arkitekturen och dess komplexa systemberoenden.
• Coacha och stödja verksamheterna i framtagande av lösningsarkitektur.
• Hantera objekt- och systemförvaltning.
• Systemförvaltare av M365.
• Bidra till utveckling av Unikom genom att löpande följa fel- och utvecklingsärenden.
Vi tror på tillit och frihet under ansvar. Du planerar själv din arbetsdag, har flextid och möjlighet att arbeta delvis på distans. Rollen erbjuder goda möjligheter att utvecklas, dela kunskap och vara med och forma framtidens IT-och digitala lösningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom systemvetenskap eller annan utbildning inom IT alternativt har du skaffat motsvarande kompetens genom längre relevant arbetslivserfarenhet.
• Erfarenhet av arbete med Microsoft 365 i större organisation
• Goda kunskaper om system- och IT-infrastrukturdrift samt förståelse för informations- och IT-säkerhet.
• Erfarenhet av förvaltningsarbete och/eller objektförvaltning
• Förmåga och erfarenhet att arbeta både strategiskt och operativt
• Erfarenhet av kravinsamling och dialog med verksamhet
• Förmåga och erfarenhet att strukturera, prioritera, leda och driva arbete framåt
• Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av projektarbete och projektmetodik samt har förmåga att leda och driva projekt.
• Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation, men vi tror även att erfarenhet från en större organisation i den privata sektorn kan fungera väl.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har Sjöbo kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/28". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo kommun
(org.nr 212000-1090) Arbetsplats
Sjöbo kommun, Utvecklingsenheten Kontakt
Utvecklingschef
Kamilla Danielsson 0416-27486 Jobbnummer
9780613