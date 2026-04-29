IT-strateg till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning ger stöd och service till områdets cirka 104 000 stockholmare. Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning är organiserad i sex avdelningar. Arbetet leds av stadsdelsdirektör Anders Carstorp och förvaltningens ledningsgrupp.
Välkommen tillintern service och upphandling, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. Intern service och upphandling är en enhet inom avdelningen Ekonomi och lokaler. På Enheten för intern service och upphandling arbetar upphandlare, it-strateger, it- och telefonisamordnare, vaktmästare och receptionist.
Enheten ansvarar för:
Förvaltningshuset och frågor samt avtal kopplade till förvaltningshuset,
Intern service i förvaltningshuset inkl. reception och matsal,
Service av förvaltningshusets bilar och cyklar,
Posthantering,
Upphandling,
Samordning och uppföljning av förvaltningens it och telefoni inkl. utbyten.
Vi erbjuder
En arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra och värnar om den goda arbetsmiljön. Du erbjuds ett spännande och utvecklande uppdrag med stor möjlighet till påverkan både i det egna området och avdelningens utveckling. Du kommer arbeta på en förvaltning som tillvaratar allas kompetenser och välkomnar nya idéer samt initiativ. Här jobbar du tillsammans med engagerade kollegor i ett viktigt uppdrag. För att få en bra start på din nya arbetsplats lägger vi stor vikt vid din introduktion och du får stöd främst av din närmsta chef. Därutöver erbjuder vi dig bra flextidsvillkor, semesterväxling, friskvårdsersättning á 3000 kr per år, vinter- samt sommararbetstid. Läs gärna om våra förmåner inom Stockholms stad här.
Läs mer om förmåner i Stockholm stad på:https://jobba.stockholm/formaner/
Din roll
Som IT-strateg arbetar du med att lägga upp långsiktiga planeringar och strategier för hur organisationen ska arbeta med informationsteknologi i framtiden. Du arbetar både strategiskt och operativt med olika IT-frågor, genom att arbeta nära chefer och medarbetare i verksamheterna och vara lyhörd för deras behov. Du är länken mellan förvaltningen och samarbetspartners inom IT, och stadens centrala förvaltning. I detta arbete deltar du också i stadens nätverk för IT-frågor.
Vi letar efter förmåga att strategisk se vad som behöver göras i kombination med att taktisk kunna planera det och operativ kunna genomföra det. Det ställer krav på både teknisk kompetens, strukturerat arbetssätt, god samarbetsförmåga, ett tydligt ledarskap och en god kommunikativ förmåga.
Du har en viktig roll i förvaltningens arbete med en sammanhållen digitaliseringsutveckling.
I rollen ingår även att:
delta i, och i vissa fall driva, större IT projekt, både inom den egna förvaltningen och i samarbete med andra av stadens förvaltningar,
projektleda och driva digitala förändringar,
formulera och följa upp krav inför upphandling och under förvaltning av avtal gällande digitala system och verktyg,
arbeta med omvärldsbevakning.
utveckling av enhetens strategier, vilka ska bidra till förvaltningens strategiska mål,
utveckling och justering av arbetssätt samt hur enheten samverkar.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
en eftergymnasial utbildning inom IT, eller annan utbildning och erfarenhet som bedöms relevant,
bred erfarenhet av IT och god förståelse för beställarrollen i offentlig verksamhet,
god kunskap om ny digital teknik och lätt för att förstå och ta till dig nya digitala lösningar ser möjligheterna som dessa erbjuder och har pedagogisk förmåga att förmedla den kunskapen till andra,
erfarenhet av att leda och driva digitaliseringsprojekt och digitala förändringar.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete i en stadsdelsförvaltning,
erfarenhet av att arbete med Stockholms stads IT-leverans till förvaltningar och bolag samt till den pedagogiska verksamheten,
god kunskap om datakommunikation och nätverksfrågor.
stor erfarenhet av projekt- och förändringsledning av tekniska projekt. Du kan påvisa det genom exempel på uppdrag som genererat god nytta och effekt.
För att lyckas i den här tjänsten är dina personliga egenskaper viktiga. Du har god kommunikativ förmåga, verksamhetsförståelse, är serviceinriktad, kan driva och hålla ihop processer, har initiativförmåga samt är en god pedagog. Du ska även vara analytisk och ha förmåga att kunna hantera såväl detaljer som helheter, samt vara bekväm med att hantera hög arbetsbelastning i perioder.Publiceringsdatum2026-04-29Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Denna rekryteringsprocess kommer innehålla arbetspsykologiska tester. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Intern service & upphandling Kontakt
Ingela Kvist, Vision ingela.kvist@stockholm.se Jobbnummer
9882825