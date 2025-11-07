IT-stöd till grundskolan
Västerås kommun / Pedagogjobb / Västerås Visa alla pedagogjobb i Västerås
2025-11-07
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
I arbetet som IT-administratör har du stor betydelse för skolans digitala vardag. Här får du kombinera dina kunskaper inom IT och digitalisering med att ge skolpersonal och elever god service och support. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-11-07Arbetsuppgifter
Nu söker vi en ny kollega till vårt team i samband med pensionsavgångar.
Som IT-administratör arbetar du aktivt och systematiskt med IT-stöd till elever och skolpersonal. Du arbetar på plats hos några av våra grundskolor. I uppdraget ingår det att säkerställa att elever och skolpersonal har tillgång till relevant digital utrustning och digitala tjänster och att de fungerar ändamålsenligt, effektivt och säkert. Andra arbetsuppgifter är exempelvis hantering av felärenden och felsökning av hårdvara och mjukvara, användarsupport, IT-beställningar och utrullning av nya IT-arbetsplatser samt central enhets-, applikations- och kontohantering. Arbetet kan även innebära att introducera och vägleda i handhavande och hantering av digital utrustning och digitala bastjänster. Våra skolor använder främst Ipad och Mac och Microsoft 365 är vår bastjänsteplattform. Som en del av ditt uppdrag kommer du även att via vår supportportal och ärendehanteringssystem stötta skolpersonal med deras IT-ärenden.
Din kompetens
Vi söker dig som trivs i en vardag där du stöttar, ger service och möter människor. Du har ett genuint intresse av att hjälpa andra och är duktig på att anpassa din kommunikation utifrån mottagarens behov. Med ett lösningsfokuserat förhållningssätt hanterar du de utmaningar som kan uppstå i vardagen effektivt.
I grunden har du en fullgjord gymnasieutbildning. Din bakgrund består av en relevant utbildning inom IT alternativt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna från kommunal verksamhet eller skola. Vi ser det som en fördel om du tidigare har erfarenhet från ett serviceinriktat arbete.
I arbetet kommer du hantera stora volymer av Ipads och Mac vilket förutsätter att du har kunskap om central enhetshantering och enhetshanteringssystem. Har du även arbetat i Jamf ser vi det som meriterande.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att ingå i ett kompetent team om ca 10 IT-administratörer. Vi har ett högt engagemang och en kultur som präglas av öppenhet och utveckling. Tillsammans drivs vi av det som är viktigt för skolorna och prioriterar eleverna och skolpersonalen i det vi gör. Digitalisering i skolan utvecklas och förändras i snabb takt och vi ser det kollegiala utbytet och kompetensutveckling som viktigt och avgörande för att vi ska kunna fortsätta ge skolorna ett bra IT-stöd.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00631". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Ansvarig rekryterare
Linnea Pärlstrand linnea.parlstrand@vasteras.se 021-39 08 01 Jobbnummer
9592888