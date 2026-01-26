IT-specialist till samhällsviktiga kommunikationstjänster
Myndigheten för civilt försvar / Datajobb / Karlstad Visa alla datajobb i Karlstad
2026-01-26
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten för civilt försvar i Karlstad
, Solna
, Stockholm
, Kramfors
eller i hela Sverige
Myndigheten för civilt försvar är den ledande, inriktande och samordnande myndigheten i det civila försvaret. Vi säkerställer att samhället är förberett för kris, höjd beredskap och krig.
Vill du vara med och leda arbetet med att göra hela Sverige redo? Då kan du vara vår nästa kollega.
Som IT-specialist kommer du vara en del av teamet på sektionen för IT-infrastruktur och nätövervakning inom enheten för samhällsviktiga kommunikationstjänster. Hos oss får du möjligheten att bidra till samhällets beredskap genom utvecklingen av de samhällsviktiga kommunikationstjänsterna WIS, SGSI och Rakel. Du kommer som IT-specialist att verka med inriktning på operativsystem och virtualisering och få vara med på en spännande utvecklingsresa inom civilförsvaret.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Som IT-specialist med inriktning på operativsystem och virtualisering vid samhällsviktiga kommunikationstjänster kommer du primärt arbeta med utveckling och planering av våra tjänsteleveranser inom Rakel, SGSI, WIS samt nästa generations samhällsviktiga kommunikationstjänster.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att ansvara för drift, förvaltning och utveckling av komplexa IT-miljöer. Ditt fokus kommer att ligga i arbetet med våra virtuella plattformar och dess underliggande system så som operativsystem, tjänster och applikationer. Då tjänsterna är samhällsviktiga så är kraven på säkerhet, tillgänglighet och robusthet höga.
Du kommer i dialog med kollegor på myndigheten samt andra aktörer vara med och skapa den digitala infrastruktur som efterfrågas för att lösa de kommunikationsbehov som krävs inom det framtida civilförsvaret.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har:
- flerårig erfarenhet av drift och förvaltning av operativsystem i Microsoft- och Linuxbaserade miljöer.
- flerårig erfarenhet av drift och förvaltning av virtualiserade miljöer.
- erfarenhet av att designa och leverera IT-lösningar med höga krav på kvalitet och tillgänglighet.
- erfarenhet inom IT-säkerhetsarbete.
- god förmåga att tala och skriva på både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet från arbete med brandväggar.
- erfarenhet av databaser.
- erfarenhet från switching och routing.
- erfarenhet av lagring.
- erfarenhet av säkerhetskopiering.
- erfarenhet av videokommunikationslösningar.
I allt vårt arbete, både internt och externt, ska vi agera utifrån den statliga värdegrunden. Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du agera utifrån myndighetens förhållningssätt.
Förhållningssätten gäller i vardag, kris och krig. De ska ses som en helhet och bygger på varandra; samarbetsinriktad - proaktiv - handlingskraftig.https://www.mcf.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/forhallningssatt-for-chefer-och-medarbetare/
I vår operativa verksamhet är det viktigt att du tar ansvar för din uppgift och att du själv strukturerar ditt angreppssätt och driver dina processer vidare. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar. Du arbetar noggrant och är väl medveten om mål och kvalitetsstandarder. Du är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer där du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer.
Du kommer att ingå i en driftorganisation och arbetet kan på sikt komma att innefatta beredskap. På myndigheten finns en skyldighet att vid behov fullgöra beredskap med högst sju dygn under en sju veckorsperiod.
Majoriteten av våra anställningar innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Vid placering i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. De flesta medarbetare på Myndigheten för civilt försvar är krigsplacerade. Publiceringsdatum2026-01-26Om företaget
Sektionen för IT- infrastruktur och nätövervaknings uppgift är drift och nätövervakning (NOC) för den operativa leveransen av tjänster och system i produktion. Vidare ingår administration och hantering av teknisk infrastruktur för verksamheten inklusive testverksamhet, radioplanering och operativ IT-säkerhet samt uppgifter för felavhjälpning och incidenthantering för andra och tredje linjens support för enhetens tjänsteleveranser.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov. Du har också möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans. Andra förmåner är möjlighet till friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på Myndigheten för civilt försvar förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.https://www.mcf.se/sv/om-oss/
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Kristofer Forssten. Fackliga företrädare är Carl Önne (Saco-S), Jan Herremo (ST) och Ann-Britt Paradis eller Josefin Berglund (SEKO). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240 (SEKO).
Välkommen med din ansökan senast den 16 februari 2026. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/12". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten för civilt försvar
(org.nr 202100-5984) Jobbnummer
9705388