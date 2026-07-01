It-Specialist Sccm
Agdiwo AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-07-01
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IT-specialist SCCM
Vill du ta ägarskap över klienthanteringen i en av Västsveriges mest tekniskt utmanande industriella miljöer?
Du är en självständig och trygg SCCM-specialist med minst 4–5 års erfarenhet som trivs med att arbeta i komplexa, storskaliga miljöer. Hos Agdiwo får du ett uppdrag med reellt tekniskt djup, kunniga kollegor och möjlighet att påverka din egen utveckling.
Om Agdiwo
Agdiwo är ett specialistbolag inom Modern Workplace, Microsoft 365 och IT-infrastruktur. Vi hjälper medelstora och stora organisationer att utveckla, förvalta och modernisera sina IT-miljöer. Våra kunder finns inom både privat och offentlig sektor, och vi arbetar långsiktigt med teknik som skapar verkligt affärsvärde.
Hos oss är du inte en av hundratals konsulter. Vi är ett mindre specialistbolag i tillväxt, med korta beslutsvägar, nära samarbete och hög teknisk kompetens. Här får du möjlighet att påverka både din egen utveckling och företagets framtid.
Om rollen
Som SCCM-specialist hos Agdiwo tar du ägarskap över Configuration Manager-miljön hos en kund inom fordonsindustrin i Göteborg. Du driver det dagliga arbetet självständigt och förväntas vara produktiv från dag ett.
Rollen passar dig som trivs med att äga sin domän och som har den tekniska ryggraden att navigera en komplex fabriksmiljö utan att behöva hålla någon i handen.
Exempel på vad du kommer att arbeta med:
Daglig drift och förvaltning av SCCM
Paketering och distribution av mjukvara
Patchhantering och uppdateringscykler
OSD och sekvensbygge
Felsökning av klienter och infrastruktur
PowerShell-automatisering och rapportering
Dokumentation av miljö och förändringar
Vi tror att du har
Minst 4–5 års hands-on erfarenhet av SCCM
Förmåga att arbeta självständigt utan daglig styrning
Erfarenhet av patchhantering, OSD och mjukvarudistribution i stor skala
Goda kunskaper i PowerShell
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska
B-körkort
Det är extra intressant om du även har erfarenhet av
Fabriksmiljö eller industriell IT-miljö
Nätverkssegmentering och hur det påverkar SCCM-distribution
Intune och co-management-scenarier
Entra ID och Active Directory
Vem är du?
Vi tror att du är en person som tar ansvar och trivs med att äga sin domän. Du behöver inte daglig styrning – du vet vad som behöver göras och du gör det. Du är nyfiken på ny teknik, delar gärna med dig av din kunskap och trivs med att samarbeta med både kunder och kollegor. Framför allt gillar du att utvecklas.
Därför väljer du Agdiwo
Hos oss får du:
✔ Ett tekniskt utmanande uppdrag
✔ En roll med reellt ägarskap och självständighet
✔ Möjlighet att påverka vilka områden du vill utvecklas inom
✔ Kunniga kollegor som gärna delar med sig av sin kompetens
✔ Korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka
✔ Ett specialistbolag i tillväxt där varje medarbetare gör skillnad
Dessutom erbjuder vi:
Konkurrenskraftig lön
Privat sjukvårdsförsäkring
Generöst friskvårdsbidrag
6 veckors semester
Flexibelt arbetssätt
Praktisk information
Placeringsort: Göteborg
Anställningsform: Tillsvidare, heltid
Start: Enligt överenskommelse
Distansarbete: Möjlighet finns enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7888562-2046956". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agdiwo AB
(org.nr 559228-0126), https://karriar.agdiwo.com
Kungstorget 2 (visa karta
)
411 17 GÖTEBORG Arbetsplats
Agdiwo Jobbnummer
9987483