IT-specialist nätverk- och datakommunikation
2025-08-15
Vi söker en senior IT-specialist inom nätverk som vill vara med och driva vår nätverksinfrastruktur framåt. Är du den nyfikna personen som gillar utmaningar? Har du viljan och förmågan att ständigt lära nytt och vara med att utveckla oss och dig själv? Vill du arbeta med en avancerad nätverks- och kommunikationsinfrastruktur i en organisation som är i stor tillväxt och med syfte att bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2025-08-15Om tjänsten
I din roll som nätverkstekniker ansvarar du för en säker och effektiv utveckling, drift och förvaltning av förekommande nätverks- och kommunikationsinfrastruktur. Du arbetar med nätverksinfrastruktur, konfigurerar nätverksenheter, hanterar störningar och incidenter, samt planerar, genomför och dokumenterar nätverk och kommunikationsinfrastrukturrelaterade aktiviteter.
Du arbetsleds av en Tjänsteområdesansvarig och kommer att ingå i ett team med högt engagemang och stort ansvarstagande för förekommande IT-system, dess processer och rutiner. Vid behov stödjer du även andra projekt inom Infrastrukturstaben.
Beredskap och resor kan förekomma. Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Vi söker dig som har högskole-/yrkeshögskoleutbildning med inriktning nätverk eller har motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har minst 3 års aktuell erfarenhet av arbete med drift och design av IT-infrastruktur inom nätverk och kommunikation. För att lyckas i rollen är det nödvändigt att du har erfarenhet av praktiskt arbete med på marknaden vanligt förekommande nätverks- och brandväggsprodukter, produkter för övervakning samt informationssäkerhetsarbete. Du har även god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska samt innehar körkort B.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som har en inre drivkraft och förmåga att ta initiativ. Du är trygg i din kompetens och har förmåga att se helheter samt ta hänsyn till det större perspektivet. För att trivas och lyckas i rollen som IT-specialist nätverk- och datakommunikation hos oss ser vi att du har en vilja och förmåga att lära och utvecklas. Det innebär att du i grunden är stabil och strukturerad samtidigt som du är flexibel när du ställs inför ändrade omständigheter. Du är en lagspelare som relaterar till andra på ett lyhört sätt.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Infrastrukturstaben ansvarar för utveckling, förvaltning och drift och av informationssystem. Infrastrukturstaben arbetar för att styra myndigheten inom IT-området genom att planera, genomföra och följa upp IT-verksamheten inom FMV.
I tjänsten som IT-specialist nätverk- och datakommunikation tillhör du avdelning för IT Drift och Infrastruktur.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjligheten finnas att jobba på distans två dagar i veckan i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 5 september 2025.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV på svenska, där du tydligt beskriver på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är Elisabeth From (SACO-S), Peter Andersson (SEKO), Lars Mörrby (OFR/O) och Lena Sköld Gunnarsson (OFR/S). Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Niclas Holmkvist på 072 995 66 26 eller via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Anki Snis på 0703-775969 vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
