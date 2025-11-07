IT-specialist med fokus på M365 och IT-säkerhet
2025-11-07
Vi söker en erfaren och engagerad specialist som vill hjälpa företag få bättre kontroll på sin IT och stärka sin säkerhet
Väx med oss - vi söker dig som vill göra skillnad
Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas där vi hjälper allt fler företag att ta kontroll över sin IT-miljö och bygga starkare säkerhet. Våra kunder behöver både strategisk vägledning och tekniskt expertis och vi söker dig som vill vara med på den resan.
Hos oss får du möjlighet att arbeta med riktiga utmaningar, där dina insatser direkt påverkar kundernas verksamhet och trygghet.
Din roll
Som IT-specialist hos oss arbetar du både med att utforska ny teknik och med att omsätta den i praktiska lösningar som gör skillnad för våra kunder. Du kommer att arbeta nära kunderna för att förstå deras behov, identifiera förbättringsmöjligheter och driva projekt från idé till färdig lösning. Du blir en viktig del av teamet som både levererar teknisk höjd och bygger långsiktiga relationer.
Vi söker någon som är självgående, gillar att ta ansvar och trivs med att forma sitt eget arbetssätt.
Dina kompetensområden
Vi söker dig med gedigen erfarenhet inom flera av dessa områden och en stark vilja att utvecklas.
Microsoft 365-expertis
God erfarenhet av M365-plattformen, särskilt Entra/Azure AD, Intune, SharePoint och Defender. Du förstår hur tekniken skapar verkligt affärsvärde.
IT-säkerhetsförståelse
Du har arbetat med IT-säkerhet i praktiken och kan bedöma risker, implementera skydd och hjälpa kunder att bygga robusta säkerhetslösningar.
Kommunikativ förmåga
Du är trygg i både strategiska och tekniska diskussioner, och kan översätta komplexa IT-frågor till tydlig affärsnytta som ledning och verksamhet förstår.
Din profil och arbetssätt
Nyfiken och självgående
Du drivs av att lösa problem och lära dig nya saker. Du tar initiativ, jobbar självständigt och ser möjligheter där andra ser utmaningar.
Kundorienterad och pedagogisk
Du trivs med att arbeta nära kunder, bygga förtroende och förklara tekniska lösningar på ett sätt som skapar trygghet och förståelse.
Strategisk och praktisk
Du kan både se helheten och rulla upp ärmarna. Du förstår affärsbehoven bakom tekniken och kan implementera lösningar som håller över tid.
Prestigelös lagspelare
Du uppskattar samarbete, delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till en positiv och öppen arbetsmiljö där alla växer tillsammans.
Vad vi erbjuder
Påverka och bygga
Du får vara med och forma både din egen roll och företagets utveckling. Hos oss är du inte bara en resurs - du är en viktig del av teamet som aktivt bidrar till vart vi är på väg. Dina idéer och initiativ välkomnas och tas tillvara.
Frihet under ansvar
Vi har fri arbetstid och tror på att ge dig utrymme att forma din vardag och ditt arbetssätt. Flexibilitet och tillit är viktiga värden för oss - du bestämmer i stor utsträckning hur, när och var du jobbar bäst. Resultat och engagemang väger tyngre än fasta ramar.
Spännande kunder och uppdrag
Du får arbeta med strategiska projekt hos företag som verkligen vill utvecklas och stärka sin IT-miljö. Varje kund och uppdrag innebär nya utmaningar och möjligheter att göra verklig skillnad.
Kompetensutveckling
Vi investerar i din utveckling genom certifieringar, kurser och deltagande i branschevent. Du får möjlighet att växa inom nya områden och hålla dig uppdaterad med de senaste teknologierna och säkerhetslösningarna.
Värdedrivna kollegor
Du kommer att arbeta tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor som värdesätter samarbete, nyfikenhet och prestigelöshet. Vi hjälps åt, lär av varandra och firar framgångar tillsammans.
Praktisk information
Plats
Umeå - med möjlighet till hybrid eller distansarbete beroende på din situation och önskemål. Vi värdesätter flexibilitet.
Enligt överenskommelse. Vi anpassar starttidpunkten efter dina förutsättningar och våra gemensamma behov.
Urvalsprocess
Vi arbetar med löpande urval, så tveka inte att höra av dig redan idag. Intervjuerna hålls på ett personligt och avslappnat sätt där vi lär känna varandra.
Låter detta intressant?
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev där du berättar lite om dig själv, din erfarenhet och varför du är intresserad av rollen.
Har du frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att höra av dig direkt, vi pratar gärna med dig innan du skickar in din ansökan.
Välkommen att söka!
Ansök via e-postjobb@itadvizors.se
Frågor och kontakt
Pär Vidmark, VD
Telefon: 076 677 64 59
par.vidmark@itadvizors.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
