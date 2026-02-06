IT-specialist inriktning test till Sundsvall
2026-02-06
Vad gör CSN?
Vi har ett av världens mest generösa studiestöd. Tack vare denna möjlighet kan alla i Sverige studera, oavsett bakgrund. Hos oss kan du bidra med din kompetens och kunskap till samhällsnyttan och vårt viktiga uppdrag att göra studier möjligt.
Vad erbjuder vi?
Som medarbetare på CSN ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder dig flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete och generösa förmåner.
CSN är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. För att vi ska nå bästa resultat agerar och leder vi med tillit som förhållningssätt. Vi finns från Kiruna i norr till Lund i söder, med huvudkontor i Sundsvall. Vill du också bli en av oss och bidra till laget CSN?
Drömmer du om en meningsfull roll?
På IT-avdelningen pågår mycket spännande utvecklingsarbete, med flera stora reformer som kombinerar förnyelse av teknik, processer och kompetens.
Inom vår systemutveckling använder vi för att nämna några - distribuerad mikrotjänstearkitektur, containerplattform, Java, JavaScript-ramverk, MQ och SpringBoot. Vi arbetar både med egenutvecklade- och standardsystem och just nu bygger vi bland annat ett helt nytt systemstöd för Omställningsstudiestödet. Utifrån verksamhetens behov planerar och styr du din egen vardag. Du arbetar i team där vi har hög tillit till varandras förmågor, lär av varandra och löser utmaningar tillsammans. Kompetensutveckling är viktigt för oss och här får du träffa några IT-kollegor som berättar om sin utvecklingsresa!
Arbetsuppgifter
Vi söker nu en IT-specialist med placering i Sundsvall. Möjlighet till distansarbete finns utifrån verksamhetens behov.
Som IT-specialist hos oss arbetar du i team med fler IT-specialister inom test och krav, systemutvecklare, produktägare, scrum master, och arkitekt. Din spetskompetens är framförallt inom test, men som teammedlem ansvarar du för hela resan med att förstå och omsätta verksamhetens behov till hållbara tekniska lösningar.
Teamet har ansvar för nyutveckling och förvaltning av lösningar inom ett verksamhetsområde men kan även bidra i utvecklingsuppdrag inom andra områden utifrån behov, enligt myndighetens arbetssätt.
I teamet bidrar du med testperspektiv tidigt i utvecklingsprocessen och tar fram testfall och testdata utifrån kraven på kvalitet, prestanda och användbarhet. Dokumentation är en förutsättning för att säkerställa spårbarhet mellan krav, lösning och test.
Förvaltningsansvaret kan handla om att bidra i felsökning och underhåll av system i produktion och föreslå åtgärder med god förståelse för kunder och verksamhetens behov. Vi tror att ägande av förvaltningsansvar ger förutsättningar för en djupare förståelse för systemens hela livscykel med möjlighet att utveckla kvalitet och förvaltningsbarhet långsiktigt.
Vi ser gärna att du har intresse av att stärka kompetens kring test inom myndigheten och bidra till utveckling av arbetssätt och metoder.
Du har ett stort eget ansvar för att kunna bidra och vara en del av teamens utveckling, välmående och framgång. Tillsammans arbetar vi aktivt med att utveckla både verksamhet och teknik. Publiceringsdatum2026-02-06Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
• Högskole-, universitets- eller yrkesutbildning inom IT alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Aktuell erfarenhet av test, testmetodik och testverktyg som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten.
• Flerårig aktuell erfarenhet av utvecklingsarbetets olika faser inom systemutveckling.
• Flerårig erfarenhet av agilt arbetssätt.
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Goda kunskaper i engelska.
Meriterande är:
• Erfarenhet av automatiserade tester.
• Erfarenhet av utsökning och preparering av testdata.
• Erfarenhet av felsökning och analys i databaser.
• Erfarenhet av att skriva och förstå sql-frågor.
• Erfarenhet av API-tester (med exempelvis verktygen SoapUI, Bruno, Swagger)
• Erfarenhet av arbete med systemförvaltning.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen som IT-specialist samarbetar du väl med andra, är lyhörd och kommunikativ samt hanterar utmaningar på ett lösningsfokuserat sätt. Rollen innebär att du har en helhetssyn och förståelse för hur det egna arbetet bidrar till verksamhetens övergripande mål. Du arbetar strukturerat, planerar, prioriterar och håller uppsatta tidsramar. Din analytiska förmåga hjälper dig att bryta ner komplexa problem till hanterbara delar för att hitta hållbara lösningar.
CSN erbjuder distansarbete utifrån verksamhetens behov. Vi träffas på kontoret där placeringsorten är, dvs Sundsvall.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-22
Tillträde
Enligt överenskommelse
Placeringsort
Sundsvall
Anställningsform
Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
Omfattning
Heltid
Referens
HR/2026:5Övrig information
Handlingar i anställningsärenden hos en myndighet är allmänna handlingar.
Läs mer om vår rekryteringsprocess.
Läs om hur du ansöker om du har skyddade personuppgifter.
Så behandlar vi dina personuppgifter.
Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centrala Studiestödsnämnden
(org.nr 202100-1819), https://www.csn.se/ Arbetsplats
CSN Kontakt
Gruppchef
Petra Hallén petra.hallen@csn.se 070-2380606
9729312