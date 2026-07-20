IT-specialist inom Nätverk
Lekebergs kommun, Sydnärke IT-förvaltning / Supportteknikerjobb / Lekeberg Visa alla supportteknikerjobb i Lekeberg
2026-07-20
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Lekeberg ligger mitt emellan storstadens utbud och landsbygdens idyll!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter. Vi strävar efter att vara en effektiv, hållbar och trygg kommun för våra kommuninvånare och medarbetare.
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr mot nya och spännande utmaningar! Vill du vara med på resan? Läs mera om vår kommun på www.lekeberg.se
Sydnärkes IT-förvaltning är en sammanslagning av IT-avdelningarna i Lekeberg, Askersund, Hallsberg och Laxå kommun. Förvaltningen ingår i en gemensam nämnd och 19 förvaltningar, 8 kommunala bolag i 4 kommuner där IT-förvaltningen levererar support, drift och utveckling i samtliga verksamheter. Vi är en viktig del av en förändringsresa i en spännande vardag där digitalisering av kommunernas processer kommer bli en viktig del där IT-förvaltningen ger förutsättningar och skapar möjligheter. Sydnärkes IT-förvaltning består idag av 21 medarbetare. Publiceringsdatum2026-07-20Övrig information
Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll och säkerhetssamtal kommer ske innan anställning. Eftersom tjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap. För vissa tjänster kräver vi utdrag ur belastningsregister och uppvisande av B-körkort. Giltig legitimation ska uppvisas om du blir kallad till intervju.
Vi har aktivt valt våra rekryteringskanaler och undanber oss därför direktkontakt med rekryterings-och bemanningsföretag samt annonsförsäljare i samband med denna rekrytering.
1 plats(er).
Som IT specialist inom nätverk kommer du arbeta inom vår enhet som ansvarar för drift och underhåll av IT-infrastrukturen. Enheten består av 6 medarbetare och bland våra tjänster finns applikationsdrift, server- och nätverksdrift och integrationer. Du kommer att tillhöra ett team på fyra personer som har som huvuduppgift att utveckla och förvalta kommunernas nätverk med tillhörande system och övervakningsfunktioner. Vi erbjuder även möjlighet att arbeta på distans.
Exempel på arbetsuppgifter:
Felsökning och incidenthantering av kommunernas nätverksmiljö
Genomföra förändringar och förbättringar i nätverksinfrastrukturen
Implementation av nätverks- och säkerhetslösningar
Arbeta med routing, switching och brandväggar
Hantera VPN-lösningar och trådlösa nätverkKvalifikationer
I din roll som IT-specialist är det viktigt att du lyssnar, kommunicerar och samarbetar bra med dina kollegor. Du har en teknisk förståelse och arbetar bra med komplexa frågor, bryter ner och löser problem. För att trivas i rollen har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändring. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt samt har en god dokumentationsförmåga. Tjänsten kräver att du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Vi söker dig som vill bidra till ett gott arbetsklimat. För oss är det viktigt att ha roligt på jobbet!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att lyckas i tjänsten behöver du ha följande kompetens:
Akademisk utbildning, gärna med IT-inriktning, eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Arbetat minst fem år med Cisco, Aruba eller Fortinet inom routing/switching och trådlös
Goda kunskaper och förståelse av nätverk, brandväggar och IT-infrastruktur
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av scripting och automatisering
Erfarenhet av nätverkssäkerhet
Erfarenhet av att bygga och designa nätverksmiljöer
Kunskap om ITIL
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327067". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lekebergs Kommun
(org.nr 212000-2981)
Bangatan 7 (visa karta
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716 31 FJUGESTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lekebergs kommun, Sydnärke IT-förvaltning Kontakt
Facklig organisation Nås via kontaktcenter kontaktcenter@lekeberg.se 0585 - 48700 Jobbnummer
10006540