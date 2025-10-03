IT-specialist inom IAM till Örebro kommun
Örebro kommun / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2025-10-03
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Örebro kommun i Örebro
, Kumla
, Nora
, Ljusnarsberg
eller i hela Sverige
Inom Örebro kommun pågår ett stort förändringsarbete för att vår service och våra tjänster ska bli digitala, allt för att göra det så enkelt som möjligt för våra medborgare i kontakten med oss. Vill du bidra till att göra vardagen enklare för örebroarna? Hos oss får du ett spännande, stimulerande och utvecklande jobb, välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-03Om tjänsten
Tjänsten är placerad på enheten för IT-drift som är en av fem enheter inom Informationsförsörjnings- och digitaliseringsavdelningen. IT-drift ansvarar för drift och underhåll av Örebro kommuns verksamhetssystem. Vi är ett tjugotal medarbetare och bland våra tjänster finns applikationsdrift, klientdrift, server- och nätdrift, lagring, backup och databashantering.
Inom området identitet och åtkomst (IAM) pågår just nu en spännande satsning, och därför stärker upp teamet med ytterligare kompetens för att möta framtidens behov.
Som IT-specialist inom IAM blir du en viktig del av det team som driver utvecklingen av dagens och morgondagens lösningar. Du bidrar aktivt till att utveckla strategier och forma framtiden inom området tillsammans med dina kollegor.
Exempel på arbetsuppgifter:
• utveckla, underhålla och förbättra tekniska lösningar inom IAM
• förvalta och utveckla MIM samt Active Directory-miljön
• uppsättning och underhåll av ADFS-plattformen och federerade tjänster
• ingå i 3:e linjens support
• delta och arbeta i IT-projekt
Om arbetsplatsen
Vår tillvaro blir mer och mer digital, smart teknik och innovationer förändrar människors behov och beteenden i grunden. Det ska vara enkelt att leva, bo och verka i Örebro. Därför digitaliseras också mer och mer av den kommunala servicen - till nytta för medborgare, företagare och besökare. Digitalisering innebär en effektivare, smartare och öppnare förvaltning. Vår avdelning har det övergripande ansvaret att leda och samordna kommunens digitaliseringsutveckling och vi ansvarar för informationsförsörjning, informationssäkerhet, IT-arkitektur, utveckling, IT-drift, IT-support, digital arbetsplats och telefoni.
Avdelningen är uppdelad i fem enheter: enheten för uppdragsledning, service och support, utvecklingsenheten, IT-drift samt enheten för strategi, arkitektur och transformation. I rollen som IT-specialist IAM kommer du tillhöra IT-drift, vi har vår arbetsplats beläget i Stadsbyggnadshus 2. Örebro kommun arbetar för att vara en modern arbetsgivare och därmed erbjuder vi möjligheten till att utföra arbetet mestadels på distans.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
I din roll som IT-specialist inom IAM är det viktigt att du lyssnar, kommunicerar och samarbetar bra med dina kollegor. Du har en teknisk förståelse och arbetar bra med komplexa frågor, bryter ner och löser problem. För att trivas i rollen har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändring. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt samt har en god dokumentationsförmåga. Tjänsten kräver att du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Vi söker dig som vill bidra till ett gott arbetsklimat. För oss är det viktigt att ha roligt på jobbet! Vidare ser vi att du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
• akademisk examen om minst 180 hp, gärna med IT-riktning, eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• minst 2 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
• erfarenhet av att utveckla, underhålla och förbättra tekniska lösningar inom IAM
• goda kunskaper i Microsoft AD on-prem
• goda scriptkunskaper i Powershell
• goda kunskaper av federeringslösningar, SAML, SSO både on-prem och i molnet (Azure, ADFS)
• goda kunskaper inom identitetshanteringslösningar tex MIM
Meriterande:
• erfarenhet av E-legitimationer (tex SITHS, BankID, Freja eID)
• erfarenhet av administrering och hantering av Microsoft 365
• erfarenhet av Microsoft Exchange
• goda programmeringskunskaper i C#
• goda kunskaper i Microsoft Azure AD
• goda kunskaper inom Microsoft PKITjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Tjänsten är säkerhetsklassad och registerkontroll och säkerhetssamtal kommer ske innan anställning. Eftersom tjänsten är säkerhetsklassad krävs svenskt medborgarskap.
I rollen kan det ingå deltagande i en beredskapsslinga inom IAM-området, vilket innebär återkommande beredskapstjänstgöring med ett intervall om cirka var fjärde vecka.
Som en del av urvalsprocessen kan vi komma att tillämpa tester.
Vid frågor nås rekryterande chef Mikael Jonasson lättast via mail mikael.jonasson@orebro.se
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 19 oktober.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), http://www.orebro.se Arbetsplats
Örebro Kommun Jobbnummer
9538747