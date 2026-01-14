IT-specialist inom applikationsförvaltning
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en IT-specialist som stärker ett förvaltningsteam inom bankens Spara-område (digitala lösningar kopplade till fond- och aktiehandel). Rollen är viktig för att säkerställa kontinuitet, compliance och livscykelhantering för centrala bassystem. Du samarbetar nära verksamhet, arkitektur och externa leverantörer för att ta fram krav, lösningsförslag och driva initiativ inom området. Uppdraget omfattar även arbete med IT-kontroller och rapportering, samt vid behov etablering av nya kontroller.
ArbetsuppgifterFörvalta och vidareutveckla applikationer inom Spara-områdets digitala banklösningar.
Arbeta med incidenthantering, problemlösning och förändringar (change).
Ta fram krav och lösningsförslag i samarbete med verksamhet, arkitektur och leverantörer.
Initiera och driva förbättringsinitiativ inom ditt ansvarsområde.
Styra och följa upp tjänsteleverantörer samt säkerställa leveranskvalitet.
Utföra och rapportera IT-kontroller samt bidra till riskmitigerande aktiviteter kopplade till IT-säkerhet.
KravHög teknisk kompetens och god förståelse för systemarkitektur i komplexa flöden.
Kunskap inom databas- och serversetup samt integrationsflöden.
Erfarenhet av förvaltning, gärna inom bank.
Erfarenhet av leverantörsstyrning och uppföljning.
Erfarenhet av IT-kontroller och riskmitigerande aktiviteter kopplade till IT-säkerhet.
Akademisk examen eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Goda kunskaper i svenska.
MeriterandeUtvecklarbakgrund.
Erfarenhet av system inom fond- och aktiehandel.
