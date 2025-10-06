IT-specialist Dynamics 365 hos Coor i Stockholm
2025-10-06
Forma framtidens Dynamics 365-lösning som IT-specialist hos Coor i Stockholm!
Vill du arbeta i en modern Dynamics 365-miljö där innovation, arbetsglädje och kvalitet står i centrum? Som IT-specialist hos Coor blir du en nyckelspelare i vår digitala resa där vi tar hem mer ansvar och bygger långsiktiga lösningar för framtiden. Här får du arbeta nära både system och verksamhet i en agil miljö där förbättringar, delaktighet och nytänkande driver oss framåt!
Vi erbjuder dig
Här blir du en del av en kultur där idéer får ta plats och där din kompetens tas tillvara och gör verklig skillnad. I den här rollen erbjuder vi dig också att:
• Arbeta med modern teknik och utveckling i framkant
• Vara en del av ett öppet och inkluderande team
• Trygghet och långsiktighet i en växande organisation
• Konkurrenskraftiga villkor och goda möjligheter att forma din egen utvecklingsresa
Det här gör du hos oss
Vi på Coor är nyfikna, engagerade och lösningsorienterade och det märks i allt vi gör. I rollen som IT/Application Specialist med inriktning Dynamics 365 kommer du att få:
• Konfigurera och anpassa Dynamics 365 utifrån affärsbehov och användarnytta
• Driva förbättringsinitiativ som utvecklar plattformens funktionalitet
• Ansvara för systemändringar och säkerställa hållbara lösningar, där du får ansvar för hela kedjan från design till färdig lösning.
• Fungera som 3rd line-support för applikationsspecifika frågor
• Arbeta i nära samspel med interna team och externa partners, t.ex. Microsoft
Ditt team och arbetsplats
Du kommer att tillhöra Coor IT och avdelningen Business applications och bli en del av ett dedikerat Dynamics 365-team på sex personer. Vi jobbar agilt enligt Scrum och använder JIRA som verktyg för att hålla ihop våra sprintar. Vi gillar att jobba tillsammans och träffas gärna på vårt nya kontor i Norra Haga, Teamet leds av Fredrik Backman som är en närvarande och lyhörd ledare.
Mer om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av att anpassa och utveckla Dynamics 365 och gärna inom moduler som Field Service, Sales, Customer Service eller Power Apps. Du har några års erfarenhet av systemutveckling så du självständigt kan konfigurera och jobba med systemanpassningar. Har du dessutom kunskaper i C# eller JavaScript är det ett plus. Erfarenhet av GitHub, Azure DevOps eller Logic Apps är också meriterande.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är öppen, prestigelös och motiveras av att jobba tillsammans med andra. Du har förmåga att ta initiativ och tar dig an arbetsuppgifter med ett helhetsperspektiv. Vidare kommunicerar du obehindrat på engelska i tal och skrift samt har förmåga att anpassa din kommunikation efter mottagarens tekniska nivå. Vi tillämpar en hybrid arbetsplatsmodell och jobbar ca 3-4 dagar i veckan på kontoret och ser gärna att du också har möjlighet att göra det.
Så här får vi kontakt
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/ Arbetsplats
TNG Group AB Kontakt
Talent Business Partner
Madelene Larsson 0720030675 Jobbnummer
9541041