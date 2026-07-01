IT-Specialist Digital Arbetsplats
Riksbyggen Ekonomisk Förening / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-07-01
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Välkommen in till en ny framtid på Riksbyggen!
Riksbyggen är ett kooperativt företag som innebär att vi är medlemsägda och att vi arbetar efter våra fyra kärnvärden: Nytänkande, Trygghet, Samverkan och Långsiktighet. Vi utvecklar hållbara boendemiljöer genom att både skapa nya bostäder och förvalta fastigheter. Som en av Sveriges största aktörer inom såväl bostadsutveckling som fastighetsförvaltning finns vi för bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare. Oavsett dina intressen eller mål, är du alltid välkommen hos oss.
Vill du ta ett helhetsansvar för en modern, säker och användarvänlig digital arbetsplats och samtidigt bidra till samhällsnytta?
Nu söker vi en IT‐Specialist Digital Arbetsplats som vill driva utvecklingen av vår klientplattform och vår Microsoft 365‐miljö ur ett klient- och Intune‐perspektiv, med fokus på Intune, säkerhet och automation. Hos oss får du kombinera teknisk fördjupning med stort eget mandat och möjlighet att göra konkret skillnad för tusentals användare runt om i landet.
Hos oss gör du skillnad
Du kommer att ingå i IT‐Operations, ett team med ett tiotal specialister inom flera tekniska områden. Tillsammans ansvarar ni för en stabil och modern IT‐miljö och där du kommer att vara en nyckelperson inom klient, M365/Intune och identitet. Du kommer att samarbeta nära vår säkerhetspartner i frågor som rör policys, riskhantering, identitet och säkerhetsinitiativ. Rollen är ett komplement till befintlig M365‐kompetens i teamet och fokuserar på en mer seniornivå kring klient och Intune.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Klientplattformar (Windows, macOS, iOS, Android)
Du kommer att utveckla vår klientplattform med fokus på standardisering, automation och säkerhet, bland annat genom:
konfigurationer och policyer via Intune
compliance och livscykelhantering
smidiga onboarding‐ och enrollmentflöden
moderna, molnbaserade arbetssätt för klienthantering
Applikationer, uppdateringar och automation
Du kommer att ansvara för:
applikationspaketering, distribution, uppdateringar och pilotgrupper
strukturerade processer för OS‐ och klientuppdateringar med tydliga principer, rings, tester och uppföljning
remediation‐script, konfigurationspolicyer och andra förbättringar baserat på loggar, incidenter och telemetri
Identitet, säkerhet och hybridmiljö
Du kommer att arbeta med identitet och säkerhet i vår hybridmiljö, bland annat:
Azure AD / Entra ID, Conditional Access och MFA
Zero Trust‐inriktade arbetssätt
on‐prem AD, behörigheter och gruppolicyer i kombination med Intune‐policyer
harmonisering mellan AD och Azure AD / Entra ID och en förflyttning mot mer molnbaserade arbetssätt
Du kommer att hålla dig uppdaterad kring tekniska förändringar och säkerhetsrisker och arbeta proaktivt för att identifiera brister, föreslå förbättringar och minska belastningen på servicedesk. Ett viktigt fokus är att höja vår säkerhetsnivå och secure score på klienterna.Publiceringsdatum2026-07-01Profil
Vi söker dig som:
har flera års erfarenhet av Microsoft 365‐administration
är trygg i modern klienthantering, särskilt Intune och relaterade M365‐tjänster
har goda kunskaper om Windows och intresse för macOS och mobila enheter (iOS/Android)
förstår identitetshantering i hybridmiljöer (on‐prem AD + Azure AD / Entra ID)
arbetar strukturerat, tar egna initiativ och driver frågor i mål
trivs i nära samarbete med andra specialister och externa partners
Det är meriterande om du har förståelse för Azure‐tjänster, intresse för Azure governance och nyfikenhet på ramverk som Enterprise Scale.
Vi erbjuder
Hos Riksbyggen får du en nyckelroll i utvecklingen av vår digitala arbetsplats och klientplattform, med stort mandat att påverka tekniska beslut, arkitektur och riktning. Du arbetar nära erfarna specialister inom flera IT‐områden och får goda möjligheter att vidareutvecklas inom identitet, säkerhet, Azure och modern klienthantering. Samtidigt blir du en del av en arbetsgivare med stark värdegrund, långsiktigt perspektiv och tydlig samhällsnytta
Vi sitter centralt i Stockholm och erbjuder en hybrid arbetsplats med god balans mellan arbete och fritid.
Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Stockholm.
Riksbyggen strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Riksbyggen tillämpar provanställning.
Ansökan
Din ansökan skickar du till oss via http://www.riksbyggen.se/
under Jobba hos oss/Lediga jobb senast den 9 augusti . Vi arbetar med löpande urval och intervjuer och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så ansök redan idag!
På grund av semestertider kan återkoppling dröja något, och rekryteringsprocessen återupptas i mitten av augusti.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Patrik Gustawsson, IT‐Operationschef, mailto:patrik.gustawsson@riksbyggen.se
Varmt välkommen med din ansökan till Riksbyggen!Övrig information
Du kan kontakta Unionen på Riksbyggen om du har frågor om tjänsten via ePost-adress: Unionen@riksbyggen.se
Som anställd på Riksbyggen förväntas du också vara ledamot i någon/några bostadsrättsföreningar, i de fall du har ledamotsuppdrag så utgår ett ansvarsarvode.Klicka https://youtu.be/8iiv5V-tjcg?si=XwP3dJxkXaiCSsvL
om du är nyfiken på Riksbyggen.Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksbyggen Ekonomisk Förening
, https://www.riksbyggen.se/
111 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Riksbyggen Jobbnummer
9986222