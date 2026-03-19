IT-specialist Digital Arbetsplats / Telefoni

WeQube AB / Elektronikjobb / Göteborg
2026-03-19


WeQube söker konsult för uppdrag i Göteborg
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera teknisk förståelse, samordning, leverantörsstyrning och verksamhetsnära utveckling? Nu söker WeQube en IT-specialist inom digital arbetsplats med inriktning telefoni för ett uppdrag hos kund i Göteborg.
I rollen får du arbeta med förvaltning, utveckling och koordinering av telefonitjänster i en större organisation, med fokus på stabil drift, förbättringsarbete och samverkan mellan verksamhet, IT och externa leverantörer.
Om uppdraget
Uppdraget omfattar ansvar för kundens telefonilösningar, främst kopplat till Tele2 växel och Genesys Cloud, samt hantering av leasing av mobiltelefoner i samarbete med extern part. Rollen innebär ett nära samarbete med både interna funktioner och leverantörer för att säkerställa att tjänsterna håller hög kvalitet, fungerar stabilt och utvecklas utifrån verksamhetens behov.
Du kommer även att bidra i planering, uppföljning och koordinering av aktiviteter, samt ha ansvar för budget, fakturahantering och leveransuppföljning inom området.

Dina arbetsuppgifter
Som IT-specialist kommer du bland annat att:
planera, leda och koordinera operativa möten med leverantörer

säkerställa stabil leverans och vidareutveckling av telefonitjänster

arbeta med budgetuppföljning och kostnadskontroll inom telefoniområdet

hantera fakturor och följa upp avtal i dialog med interna funktioner och externa leverantörer

arbeta i ServiceNow med beställningar, incidenter och ärendehantering

använda Azure DevOps som stöd i planering, uppföljning och koordinering

samverka med verksamhet, IT och leverantörer i införande- och förvaltningsaktiviteter

vid behov delta i närliggande projekt och andra specialistuppdrag

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
flera års erfarenhet av införande och förvaltning av större telefonisystem

erfarenhet av att arbeta nära verksamhet, IT och externa leverantörer

erfarenhet av operativ leverantörsstyrning och koordinering av leveranser inom telefoni eller närliggande IT-tjänster

god förmåga att arbeta strukturerat och driva uppgifter framåt

god kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta med olika intressenter

goda kunskaper i svenska, i tal och skrift

Meriterande
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av ServiceNow

erfarenhet av Azure DevOps

erfarenhet av telefoniplattformar som Tele2 växel och Genesys Cloud

god vana av dokumentation och uppföljning

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
strukturerad och ansvarstagande

lyhörd för verksamhetens behov

kommunikativ och samarbetsinriktad

flexibel och lösningsorienterad

van att ta ägarskap och säkerställa leverans med rätt kvalitet och i rätt tid

Omfattning och placering
Plats: Göteborg

Omfattning: Heltid initialt, därefter cirka 80 % efter sommaren, med möjlighet till justering

Distansarbete: Viss möjlighet till distansarbete finns, men uppdraget kräver huvudsakligen närvaro på plats i Göteborg

Start: Omgående

Uppdragsperiod: Till och med 31 december 2026, med möjlighet till förlängning

Om WeQube
WeQube arbetar med att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag. Vi kombinerar affärsfokus, kvalitet och ett personligt engagemang i varje leverans. Genom nära samarbete med våra kunder och konsulter skapar vi lösningar som fungerar både idag och på lång sikt.

Så ansöker du
Skicka in din ansökan med:
CV

referenser

kompetensmatris

prisuppgift

Urval sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-04-18
E-post: maziar@weqube.se

Detta är ett heltidsjobb.

WeQube AB (org.nr 559270-4554), http://www.weqube.se
411 18  GÖTEBORG

WeQube Göteborg

9807508

