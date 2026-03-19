IT-specialist Digital Arbetsplats / Telefoni
WeQube söker konsult för uppdrag i Göteborg
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera teknisk förståelse, samordning, leverantörsstyrning och verksamhetsnära utveckling? Nu söker WeQube en IT-specialist inom digital arbetsplats med inriktning telefoni för ett uppdrag hos kund i Göteborg.
I rollen får du arbeta med förvaltning, utveckling och koordinering av telefonitjänster i en större organisation, med fokus på stabil drift, förbättringsarbete och samverkan mellan verksamhet, IT och externa leverantörer.
Om uppdraget
Uppdraget omfattar ansvar för kundens telefonilösningar, främst kopplat till Tele2 växel och Genesys Cloud, samt hantering av leasing av mobiltelefoner i samarbete med extern part. Rollen innebär ett nära samarbete med både interna funktioner och leverantörer för att säkerställa att tjänsterna håller hög kvalitet, fungerar stabilt och utvecklas utifrån verksamhetens behov.
Du kommer även att bidra i planering, uppföljning och koordinering av aktiviteter, samt ha ansvar för budget, fakturahantering och leveransuppföljning inom området.Publiceringsdatum2026-03-19Dina arbetsuppgifter
Som IT-specialist kommer du bland annat att:
planera, leda och koordinera operativa möten med leverantörer
säkerställa stabil leverans och vidareutveckling av telefonitjänster
arbeta med budgetuppföljning och kostnadskontroll inom telefoniområdet
hantera fakturor och följa upp avtal i dialog med interna funktioner och externa leverantörer
arbeta i ServiceNow med beställningar, incidenter och ärendehantering
använda Azure DevOps som stöd i planering, uppföljning och koordinering
samverka med verksamhet, IT och leverantörer i införande- och förvaltningsaktiviteter
vid behov delta i närliggande projekt och andra specialistuppdragKvalifikationer
Vi söker dig som har:
flera års erfarenhet av införande och förvaltning av större telefonisystem
erfarenhet av att arbeta nära verksamhet, IT och externa leverantörer
erfarenhet av operativ leverantörsstyrning och koordinering av leveranser inom telefoni eller närliggande IT-tjänster
god förmåga att arbeta strukturerat och driva uppgifter framåt
god kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta med olika intressenter
goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av ServiceNow
erfarenhet av Azure DevOps
erfarenhet av telefoniplattformar som Tele2 växel och Genesys Cloud
god vana av dokumentation och uppföljningDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
strukturerad och ansvarstagande
lyhörd för verksamhetens behov
kommunikativ och samarbetsinriktad
flexibel och lösningsorienterad
van att ta ägarskap och säkerställa leverans med rätt kvalitet och i rätt tid
Omfattning och placering
Plats: Göteborg
Omfattning: Heltid initialt, därefter cirka 80 % efter sommaren, med möjlighet till justering
Distansarbete: Viss möjlighet till distansarbete finns, men uppdraget kräver huvudsakligen närvaro på plats i Göteborg
Start: Omgående
Uppdragsperiod: Till och med 31 december 2026, med möjlighet till förlängning
Om WeQube
WeQube arbetar med att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag. Vi kombinerar affärsfokus, kvalitet och ett personligt engagemang i varje leverans. Genom nära samarbete med våra kunder och konsulter skapar vi lösningar som fungerar både idag och på lång sikt.Så ansöker du
Skicka in din ansökan med:
CV
referenser
kompetensmatris
prisuppgift
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: maziar@weqube.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare WeQube AB
(org.nr 559270-4554), http://www.weqube.se
411 18 GÖTEBORG
